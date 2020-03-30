Горбатий Запорожець знайшли в гаражі через 20 років і виставили на продаж

Задньомоторний задньопривідний спорткар з МКПП – це все про ЗАЗ 965А. Гаразд, спорту в ньому небагато, але Горбатий Запорожець точно продовжує привертати увагу.

Один такий екземпляр продають в РФ за 250 000 рублів – близько 3,1 тис. доларів. Судячи з фото, автомобіль у дуже гарному стані. Пробіг становить 29 000 км. При цьому радянський автомобіль простояв у гаражі майже 20 років.

Довго стояв без діла, а тепер продається – історія ЗАЗ 965А drom.ru

Мабуть, завдяки цьому і вдалося зберегти старий Запорожець в гарному стані. Тривале гаражне зберігання та невеликий пробіг дозволяють конкретному ЗАЗ-965А виглядати добре. Правда, витратні матеріали напевно необхідно замінити на нові.

Здається, 20 років простою не вплинули на цей вживаний Запорожець drom.ru

Розташований у задній частині двигун об'ємом 0,8 л видає всього 27 к.с. і поєднується з механічною КПП. У такій модифікації модель прийшла на зміну ЗАЗ-965 і випускалася в період 1962-1969 рр. Безпосередньо Запорожець 965 встав на конвеєр у 1960 році.

ЗАЗ-965А – дуже маленький автомобіль drom.ru

Ціна в $3000 – досить смілива цифра для такого автомобіля. Модель не має високої колекційної цінності, тому покупці не надто часто шукають подібні екземпляри навіть у гарному стані.

Запорожець-965А за 3 тис. доларів – сумнівна угода drom.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про інший Запорожець, який виставили на продаж за чверть мільйона.

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