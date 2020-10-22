Glusco відроджує ліси у Карпатах

Мережа автозаправних комплексів Glusco приєдналася до благодійного проєкту "Збережемо Карпати".

Про це повідомляє пресслужба компанії. Співробітниками Glusco було висаджено понад 1000 хвойних дерев у місцях масових вирубок Івано-Франківської області.

Проєкт "Збережемо Карпати" заснований загоном швидкого реагування Товариства Червоного Хреста в Україні, в особі "Клубу позашляхових пригод. Ціль проєкту – допомога у відродженні Карпатських лісів, зелених легенів України.

Під час численних експедицій у Карпати, в рамках багаторічного гуманітарного проекту X-Territory, команда клубу, разом з українськими автомобільними журналістами на власні очі бачить весь масштаб катастрофи з вирубкою лісів у Львівській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

На цей раз до проєкту приєдналася мережа АЗК Glusco – 21 її співробітник висадив у горах Верховинського району Івано-Франківської області понад 1000 молодих смерек, на загальній площі близько 1 гектара. Через роки на цьому місці знову відродиться справжній карпатський ліс, який є найважливішою частиною екосистеми регіону.

"Звичайно тисяча смерек для наших величезних Карпат це лише крапля в морі, але своїм прикладом ми хочемо довести, що спільними зусиллями можливо все. Сподіваюся й інші українські компанії підтримають цей проєкт, і в Карпатах відродиться не один, а десятки і сотні гектарів лісу", – зазначив директор ТОВ "Глуско Рітейл", Віталій Вандич.

Дмитро Ковальов, голова Клубу позашляхових пригод: "Мережа АЗК Glusco вже не вперше підтримує нас у гуманітарних місіях, забезпечуючи автомобілі команди якісним паливом. Цього разу компанія не просто підтримала нас паливом – її співробітники стали безпосередніми учасниками гуманітарної місії" Збережемо Карпати".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Glusco підтримала гуманітарну місію.