Гібрид Лада Нива і вантажівки Mercedes показав свої можливості

Моделі АвтоВАЗ, особливо Лада Нива, – не така вже хороша ідея. Але все стає зовсім інакше, якщо додати компоненти від Mercedes, Nissan, Toyota і Fiat.

Фінські ентузіасти зважились на авантюрний експеримент зі створення незвичайного всюдихода. Автомобіль виглядає як Lada Niva, але від російського позашляховика тут залишився тільки кузов. І той довелося переробити.

У Фінляндії Лада Нива перетворили на справжній всюдихід carakoom.com

У підсумку вийшло щось на зразок пікапа, який посилено зовнішнім каркасом безпеки на випадок перекидання або сильних ударів. Підвіска Mogginiva (так назвали Франкенштейна від світу позашляхового тюнінгу) складана з елементів різних автомобілів – Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol та навіть вантажівки Mercedes-Benz Unimog 411. Від нього ж дісталася роздавальна коробка.

У Фінляндії Лада Нива перетворили на справжній всюдихід carakoom.com

У Фінляндії Лада Нива перетворили на справжній всюдихід carakoom.com

У Фінляндії Лада Нива перетворили на справжній всюдихід carakoom.com

Замість стандартного двигуна тут використовується турбодизель Fiat. Завдяки редукторам та "злим" покришкам високий дорожній просвіт і відмінне зчеплення дозволять покататися буквально по будь-якому покриттю (і його відсутності).

Деталями з автомобілем поділився Mercedes Unimog 411 mercedes-benz.csmd.cz

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв про незвичайну ГАЗель, яку перетворили в лякаючий всюдихід.

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