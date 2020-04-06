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6 квітня • оновлено в 13:02
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Гелендваген раптово перетворили в Лада Нива. Дивовижні фото

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Як правило, дешевий позашляховик Лада Нива візуально перетворюють в Мерседес Гелендваген, якщо наважуються на модифікації. Але цього разу, здається, все вийшло навпаки.

Дизайнер Олександр Ісаєв задумав творчий проєкт по створенню маленького Mercedes G-class. Напевно компактна версія знаменитого німецького позашляховика зробила б модель ще більш популярною. Але в якийсь момент 3D-проєкт почав нагадувати Lada 4x4.

Гелендваген з дизайном Лада Нива

Гелендваген з дизайном Лада Нива

drom.ru

Що ж, чому б в такому разі не продовжити. Загальні пропорції кузова з коротким капотом дійсно нагадують Лада Нива. Від неї ж дісталися додаткові плафони над передніми фарами, характерні вентиляційні отвори в задній стійці та форма дверцят багажнику.

Гелендваген з дизайном Лада Нива

Гелендваген з дизайном Лада Нива

drom.ru

У свою чергу, суворий кузов і розвинені колісні арки є традиційними атрибутами Mercedes-Benz G-class. Те ж стосується розкішного інтер'єру, наповненого сучасним обладнанням і якісними матеріалами оздоблення – салон Лада Нива від таких висот дуже далекий.

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Гелендваген з дизайном Лада Нива

Гелендваген з дизайном Лада Нива

drom.ru

Також автомобіль отримав оригінальне рішення у вигляді даху, який складається з декількох секцій. Деякі з них можна зняти, щоб отримати велику кількість свіжого повітря. Цей прийом є відсиланням до перших позашляховиків, які з натяжкою можна було назвати кабріолетами.

Гелендваген з дизайном Лада Нива

Гелендваген з дизайном Лада Нива

drom.ru

Гелендваген з дизайном Лада Нива

Гелендваген з дизайном Лада Нива

drom.ru

Гелендваген з дизайном Лада Нива

Гелендваген з дизайном Лада Нива

drom.ru

OBOZREVATEL раніше повідомляв про Лада Нива, яку підготували до боліт і глибокого снігу.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Mercedes-Benz ВАЗ Лада позашляховик нові авто авто
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