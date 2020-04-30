Geely створила суперника великому позашляховику Toyota

Китайський автопром активно освоює нові сегменти. Новий кросовер Geely HaoYue – найбільший SUV компанії. За розмірами можна порівняти з Toyota Highlander, який і стане головним суперником.

За найбільшим кросовером Джилі ми стежимо вже давно, проте автовиробник лише зараз розкрив всі фото машини та розповів про незвичайні фішки. Довжина/ширина/висота дорівнюють 4835/1900/1780 мм при колісній базі в 2815 мм. Кліренс становить пристойні 190 мм.

Великий кросовер Geely HaoYue 2020 повністю розсекретили global.geely.com

Однак інформації про використання повнопривідної трансмісії поки немає. Швидше за все, новий Geely HaoYue 2020 виявиться виключно передньопривідним авто – машини з 4х4 в Китаї не користуються високим попитом. Але в підсумку компанія може нас здивувати, особливо з огляду на те, що в подальшому новинка стане глобальною моделлю.

Великий кросовер Geely HaoYue 2020 повністю розсекретили global.geely.com

Великий кросовер Geely HaoYue 2020 повністю розсекретили global.geely.com

Дизайн вийшов дуже брутальним, завдяки цьому великий китайський кросовер виглядає міцним і здається надійним, навіть якщо це не має жодного відношення до практики. Салон Geely HaoYue також показали в деталях. Дизайн з великими елементами відповідає зовнішності, а мінімальний набір кнопок додає технологічності.

Великий кросовер Geely HaoYue 2020 повністю розсекретили global.geely.com

Великий кросовер Geely HaoYue 2020 повністю розсекретили global.geely.com

Цікава особливість – унікальний надувний матрац, який компанія замовила спеціально для нової моделі. Його можна розташувати на спинках складених крісел другого і опціонального третього ряду. Таким чином, в автомобілі можна влаштувати велике та комфортне спальне місце. Приціл на тривалі подорожі очевидний, гарна ідея.

Великий кросовер Geely HaoYue 2020 повністю розсекретили global.geely.com

Великий кросовер Geely HaoYue 2020 повністю розсекретили global.geely.com

Великий кросовер Geely HaoYue 2020 повністю розсекретили global.geely.com

Поки відомо про два мотори: об'ємом 1,5 л на 177 к.с. та 1,8 л потужністю 184 к.с. В якості опції доступні адаптивний круїз-контроль, панорамний дах (який на фото красиво рекламують нарівні з матрацом) та цілий комплекс камер для роботи різних асистентів. Ціну поки не оголосили, проте найбільш сильні суперники на китайському ринку пропонуються в діапазоні від 12,6 до 34 тис. доларів. Мабуть, новий Джилі ХаоЮе виявиться десь посередині.

Toyota Highlander – один з суперників Geely HaoYue toyota.com

Chery Tiggo 8 – один з суперників Geely HaoYue cheryinternational.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї з'явився неоднозначний суперник Toyota Land Cruiser 200.

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