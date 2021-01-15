Geely показала флагманський кросовер на базі Volvo

Китайська компанія Geely розширить сімейство позашляховиків новою моделлю, створеної у кооперації з фахівцями шведської Volvo.

Про це повідомляє портал Paultan. Новинка стане третьою модель компанії, що використовує платформу Compact Modular Architecture (CMA), після моделей Xingyue та Xingrui. Поки автомобіль має індекс KX11, але зовсім скоро ми дізнаємося його справжню назву. Компанія має намір почати виробництво новинки у третьому кварталі цього року.

Автомобіль отримав привабливий дизайн у стилі позашляховика Volvo XC90, але за своїми розмірами новинка буде менше – довжина сягатиме 4,8 м, а колісна база – 2,8 м. Для порівняння у XC90 – 4,95 та 2,98 м відповідно. Характерними особливостями новинки стануть "двоярусні" світлодіодні ходові вогні та увігнута решітка з великими вертикальними гратами.

Автомобіль отримає цифровий кокпіт з декількома моніторами, а конфігурація салону буде 5 або 7-місцевої, в залежності від потреб клієнтів.

Передбачається, що кросовер буде оснащуватися бензиновим 4-циліндровим 2-літровим мотором з турбонаддувом від компанії Volvo. Він розвиває потужність 190 к.с., а обертовий момент досягає 300 Нм. У парі з ним працюватиме 7-ступінчаста роботизована коробка передач з двома зчепленнями. Крім того, у лінійці силових агрегатів очікується поява гібрида. Покупці зможуть вибирати між заднім та повним приводом.

За попередніми даними новий кросовер Geely представлять офіційно на міжнародній автомобільній виставці у Шанхаї у квітні цього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Geely "поділиться" електричної платформою з новим кросовером Smart, а також заручилася підтримкою інтернет-гіганта Baidu для спільного створення електромобіля з автопілотом.