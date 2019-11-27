Geely і Volvo підготували стильний спільний кросовер

Бренд Lynk & Co виник у 2016 році шляхом спільних зусиль Volvo і Geely. Компанія підготувала четверту модель – стильний купеподібний кросовер.

Як з'ясував OBOZREVATEL, нова машина називається Lynk & Co 05. Водночас у лінійці вже є примірники 01, 02 і 03. Цікаво, що четвірку виробник вирішив поки пропустити.

Lynk & Co 05 – новий купе-кросовер від Geely і Volvo autohome.com.cn

Ззовні новий кросовер чимось нагадує BMW X6 – свого часу баварський автомобіль ввів моду на динамічний силует для SUV. Але в Lynk & Co 05 2020 достатньо унікальних елементів.

Завдяки атлетичному силуету Lynk & Co 05 має міцний і спортивний вигляд autohome.com.cn

Новинка отримала незвичайну багаторівневу передню оптику, широку решітку й оригінально оформлені задні ліхтарі. Кузов щедро прикрашено стильними декоративними елементами.

Широка решітка і вузькі ходові вогні – характерні риси дизайну Lynk & Co lynkco.com

Завдяки особливому малюнку задніх ліхтарів Lynk & Co 05 легко впізнати в темряві autohome.com.cn

Задній бампер виконано в досить агресивному стилі з дифузором і круглими патрубками вихлопної системи, а на багажнику видно інтегрований спойлер. Вигляд має досить спортивний. Динамічним рисам руху посприяють і потужні двигуни, однак спершу подивимося на салон.

Широка передня панель створює сучасну атмосферу в салоні Lynk & Co 05 autohome.com.cn

Наразі фотографій передньої панелі немає, але представлені ескізи досить буквально і з великою кількістю деталей демонструють результат роботи дизайнерів.

Інтер'єр Lynk & Co 05 доповнено модним підсвічуванням autohome.com.cn

Варто згадати стильне рішення дефлекторів кліматичної системи, об'єднаних довгими горизонтальними смужками. Увагу привертають великий екран мультимедіа та цифрової щиток приладів. На центральній консолі майже немає звичних кнопок – мабуть, управління другорядними функціями здійснюється за допомогою сенсорного екрану.

Свого часу BMW X6 стала законодавцем сегменту купе-кросоверів. Модель існує вже в третьому поколінні! bmw.com

Моторна гамма представлена бензиновими двигунами: 3-циліндровий 1.5 (180 к.с.) і 4-циліндровий 2.0 (190 к.с. і 254 к.с.). Очікується гібридна силова установка і повний привід.

Lynk & Co пропонує не тільки кросовери – такий вигляд має седан 03 lynkco.com

Завдовжки 4592 мм і з колісною базою 2734 мм новий кросовер Lynk & Co 05 близький до BMW X4, з яким, найімовірніше, і буде змагатися. У цьому сегменті представлений також Mercedes GLC Coupe.

BMW X4 – схожий за розмірами з Lynk & Co 05 кросовер bmw.com

Mercedes-Benz GLC Coupe – ще один потенційний суперник Lynk & Co 05 mercedes-benz.com

Поки марка Lynk & Co є ексклюзивом для Китаю, проте "Джилі" і "Вольво" привезуть автомобілі нового бренду на європейський ринок вже в 2020 році. Очікується, що 05 стане найдорожчою моделлю компанії.

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