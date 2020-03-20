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20 березня • оновлено в 16:49
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Гаражна знахідка без пробігу: знайдено новенький ЗАЗ 1992 року

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В Україні нерідко знаходять автомобільні раритети в хорошому стані і з мінімальним пробігом, однак в даному випадку мова йде про легендарної моделі вітчизняного виробництва, та ще й без будь-якого пробігу.

Такий автомобіль виявив автомобільний блогер Roma-Uracco в Новій Каховці Херсонської області. Йому вдалося відшукати ЗАЗ-968М 1992 року, на одометрі якого – всього 71 км. Про незвичайну знахідку він розповів на своєму YouTube-каналі.

Запорожець з пробігом 71 км

Запорожець з пробігом 71 км

drive2

Все своє життя Запорожець перебував в гаражі, причому машина добре збереглося, на що, зокрема, вплинула обробка мазутом (заводський консервант). За час простою автомобіль покрився пилом і "обріс" купою сміття, зате всі деталі рідні і є оригінальна документація.

Запорожець з пробігом 71 км

Запорожець з пробігом 71 км

drive2

Запорожець з пробігом 71 км

Запорожець з пробігом 71 км

drive2

Запорожець з пробігом 71 км

Запорожець з пробігом 71 км

drive2

Запорожець з пробігом 71 км

Запорожець з пробігом 71 км

drive2

Запорожець з пробігом 71 км

Запорожець з пробігом 71 км

drive2

Запорожець з пробігом 71 км

Запорожець з пробігом 71 км

drive2

Запорожець з пробігом 71 км

Запорожець з пробігом 71 км

drive2

На додаток, це виявилося ще й не звичайна версія, а ЗАЗ-968МД – модифікація з повністю ручним керуванням для людей з інвалідністю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на складі серед сміття знайшли колекцію з півсотні автомобілів.

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Автор
Віталій Сазонов
Теги
ЗАЗ ретро б/к автомобіль
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hunt andres
hunt andres
Как то жутко выглядит гордость укроавтопрома)
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