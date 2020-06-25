G-Class перетворили на яхту на колесах

Тюнінгове ательє Carlex Design з Польщі не перестає дивувати своїми яскравими й екстравагантними творіннями. Черговий проєкт отримав назву Yachting Limited Edition.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Новинка створена на основі спортивної версії позашляховика G-Class – Mercedes-AMG G63. Своє натхнення майстри з Чеховіце-Дзедзіце черпали в образі розкішних яхт. Перший екземпляр новинки вирушив до свого заможного замовника в Дубай, ОАЕ.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

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Автомобіль отримав яскраве двокольорове забарвлення в стилі моделей Maybach. Верхня частина позашляховика пофарбована чорною глянсовою емаллю, а дах і нижня частина кузовних панелей нагадують незабарвлені кузови гоночних болідів Mercedes-Benz 30-х років. Доповнюють образ поліровані 22-дюймові лекосплавні диски й елегантний двоколірний кожух запасного колеса з принтом у вигляді морського компаса.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Подібно до інших проєктів Carlex Design, Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition має ексклюзивне оздоблення салону. Він виконаний у стилістиці морських яхт і вдало поєднує світле дерево і білу алькантару.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Незалежно від обраної конфігурації інтер'єру, стеля салону оздоблена вишивкою з компасом та імітацією захисних планок, а підлогу повністю покрито натуральним деревом. Відповідне дерев'яне оздоблення використовується для оброблення кермового колеса, приладової панелі та дверних карт.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

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Жодних модифікацій із силовим агрегатом не проводилося, та й навряд чи вони потрібні Mercedes-AMG G63. Бітурбіновий 4-літровий V8 розвиває 585 к.с., а крутний момент досягає значної величини 850 Нм. Цього цілком достатньо, щоб розігнати позашляховик до 100 км/год за 4,7 секунди, а максимальна швидкість з опціональним пакетом AMG Driver's Package досягає 240 км/год.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, німецьке тюнінг-ательє перетворило армійський G-Class на будинок на колесах.