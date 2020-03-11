Французи назвали ціну електричного міні Renault Duster

Нещодавно бюджетний бренд Renault – фірма Dacia – представив свій перший електромобіль, який отримав ім'я Spring. Тепер же з'явилися деякі намітки щодо ціни новинки.

У Renault спочатку натякали, що Dacia Spring буде бюджетним електромобілем – по-суті, найдешевшим EV, який французька група буде продавати в Європі. Його точна вартість іще не визначена, однак французьке видання L'Argus вважає, що ціна електромобіля складе в межах 15 000 – 20 000 євро залежно від комплектації.

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Dacia Spring має стати серійним уже в наступному році (поки готовий лише концепт); він приєднається до інших моделей румунської марки, які добре відомі в наших краях – Logan, Sandero і Daster. При цьому новинка в якійсь мірі буде зменшеною, електричною версією останнього: вона схожа дизайном формою кузова, також є кросовером, але при цьому набагато менша у розмірах – довжина автомобіля складає всього 3,73 м, а відноситься він до сегменту А-SUV.

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Повні технічні характеристики Dacia Spring не повідомляються, поки відомо лише, що електрокар проїжджає на одному заряді 200 км за циклом WLTP. Передбачається, що начинку він успадкує від спорідненого Renault City K-ZE – аналогічного за дизайном електротрокара, який уже продається в Китаї (до речі, менше ніж за 8000 євро).

Якщо це дійсно станеться, то Dacia EV отримає електромотор потужністю 44 к.с., батарею на 26,8 кВтг і швидку зарядку; при цьому розганятися автомобіль буде до максимальних 200 км/год, а його маса складе менше тонни.

Renault City K-ZE en.media.groupe.renault.com

Очікується, що в оснащення Dacia Spring увійде світлодіодна оптика і сучасна медіасистема з восьмидюймовим тачскріном.

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Нагадаємо, як раніше OBOZREVATEL, Renault показав електричний позашляховик із запасом ходу 700 км, який може міняти розміри.

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