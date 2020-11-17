Ford розширив сімейство кросоверів новим гібридом

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Ford розширив сімейство кросоверів новим гібридом

Компанія Ford розширює сімейство кросоверів Kuga за рахунок нової гібридної модифікації.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Новинка являє собою класичний гібрид, який заряджається в процесі руху і використовує енергію гальмування.

2021 Ford Kuga Hybrid

Компактна батарея має ємністю 1,1 кВтг. Вона складається з 60 осередків і має систему водяного охолодження. Гібридна система, до складу якої входить 2,5-літровий бензиновий мотор, що працює по циклу Аткінсона, дозволяє економити паливо, а здатна пересуватися виключно на електротязі. При повному баку і зарядженій батареї Kuga Hybrid здатна подолати без зупинки 965 км.

Серійний випуск новинки організували на іспанському заводі компанії в Валенсії. Тут же в Валенсії виробляються електричні компоненти. Нагадаємо, що компанія Ford вже інвестувала 24 млн євро в сучасний завод з виготовлення батарей в рамках стратегії електрифікації модельного ряду.

2021 Ford Kuga Hybrid

Новий гібридний кросовер є однією з 17 нових електрифікованих моделей Ford, виробництво яких компанія планує почати до кінця 2021 року. Kuga Hybrid завершує формування сімейства Kuga, в яке вже входять заряджаємий гібрид Kuga Plug-In Hybrid, "м'який" гібрид Kuga EcoBlue Hybrid з 48-вольтової бортовою мережею, а також версії з традиційним бензиновими і дизельними ДВЗ.

Новий гібридний кросовер є однією з 17 нових електрифікованих моделей Ford, виробництво яких компанія планує почати до кінця 2021 року

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford представила електричну версію популярної моделі Transit.

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