Ford Mustang "прокачали" до виставки в Вегасі

На автошоу SEMA-2019 в США компанія Roush Performance презентує свою найпотужнішу версію Ford Mustang.

Про це повідомляє портал Motor1 з посиланням на представників американського виробника. На щорічній виставці тюнінга, яка буде проходить в Лас-Вегасі з 5 по 8 листопада, компанія Roush представить своє нове дітище – Jack Roush Edition Mustang.

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Автомобіль створений на базі серійного Ford Mustang c 5-літровим V8. За рахунок використання фірмових компонентів для тюнінгу, потужність компресорного мотора перевищить 750 к.с.

Jack Roush Edition Mustang www.roushperformance.com

Точні технічні характеристики ми дізнаємося вже 5 листопада, коли відбудеться офіційна презентація Jack Roush Edition Mustang.

Крім форсованого двигуна, автомобіль отримає регульовану спортивну підвіску, особливе оздоблення салону, легкосплавні диски з оригінальним малюнком і випускну систему з унікальним звучанням.

Jack Roush Edition Mustang www.roushperformance.com

У компанії планують виготовити 60 ексклюзивних суперкарів для справжніх цінителів швидкості і фанів Mustang.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Ford розпочала виробництво компактного кросовера Puma.

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