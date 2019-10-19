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19 жовтня • оновлено в 15:25
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Ford Mustang "прокачали" до виставки в Вегасі

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На автошоу SEMA-2019 в США компанія Roush Performance презентує свою найпотужнішу версію Ford Mustang.

Про це повідомляє портал Motor1 з посиланням на представників американського виробника. На щорічній виставці тюнінга, яка буде проходить в Лас-Вегасі з 5 по 8 листопада, компанія Roush представить своє нове дітище – Jack Roush Edition Mustang.

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Автомобіль створений на базі серійного Ford Mustang c 5-літровим V8. За рахунок використання фірмових компонентів для тюнінгу, потужність компресорного мотора перевищить 750 к.с.

Jack Roush Edition Mustang

Jack Roush Edition Mustang

www.roushperformance.com

Точні технічні характеристики ми дізнаємося вже 5 листопада, коли відбудеться офіційна презентація Jack Roush Edition Mustang.

Крім форсованого двигуна, автомобіль отримає регульовану спортивну підвіску, особливе оздоблення салону, легкосплавні диски з оригінальним малюнком і випускну систему з унікальним звучанням.

Jack Roush Edition Mustang

Jack Roush Edition Mustang

www.roushperformance.com

У компанії планують виготовити 60 ексклюзивних суперкарів для справжніх цінителів швидкості і фанів Mustang.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Ford розпочала виробництво компактного кросовера Puma.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
США Лас-Вегас
Тег
Ford
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