Ford і VW підписали довгострокову угоду про співпрацю

Ford і Volkswagen підписали кілька угод про спільну розробку комерційного транспорту, електромобілів і пікапів.
Ford і Volkswagen об'єднають зусилля з розробки нових комерційних моделей, електромобілів і пікапів
volkswagen-newsroom.com
Одним з перших спільних проектів стане нове сімейство середньорозмірних пікапів, які будуть розроблятися компанією Ford. Таким чином, як ми вже розповідали, спадкоємець Volkswagen Amarok, фактично стане "двійником" Ford Ranger і буде незначно відрізнятися дизайном і варіантами комплектації.
Ford Ranger
media.ford.com
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У свою чергу Ford отримає "близнюка" в сегменті легких фургонів, створеного на базі Volkswagen Caddy. Новинка з'явиться на ринку в наступному році. Найбільш велике сімейство фургонів вантажопідйомністю 1 тонна буде розроблятися компанією Ford, але продаватися в тому числі і під брендом VW.
Volkswagen Caddy
volkswagen-newsroom.com
Крім того, компанія Ford запозичить у колег з німецького концерну електричну платформу Volkswagen MEB, а перші серійні зразки з'являться на європейському ринку в 2023 році. Дизайн та конструкторські роботи компанія Ford має намір виконати самостійно, але в основі буде лежати адаптована "візок" MEB. У планах "фордовцев" виробити близько 600 тисяч електромобілів.
Ford і Volkswagen об'єднають зусилля з розробки нових комерційних моделей, електромобілів і пікапів
volkswagen-newsroom.com
Ще одним напрямком альянсу стане розробка і застосування системи автономного управління Argo AI.
За словами керівника Volkswagen Group Херберта Дисса "Співпраця дозволить ефективно скоротити витрати на розробку, розширити глобальну дистрибуцію електромобілів і комерційної техніки, а також зміцнити позиції обох компаній".
Об'єднання зусиль дозволить скоротити обсяг інвестицій на розробки і просування нових комерційних моделей і вивести альянс на лідируючу позицію в світі.
https://www.volkswagen-newsroom.com/
У свою чергу керівник Ford Джим Фарлі пообіцяв представити електричну версію найпопулярнішого в світі пікапа F-150 в найближчі кілька років. А як буде виглядати новинка з традиційним ДВС ми зможемо дізнатися зовсім скоро – презентація намічена на 25 червня.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford готує гібридну версію пікапа Ranger.
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