Електрокар запалав і згорів під час зарядки: на відео показали, що від нього залишилося

У Китаї під час зарядки згорів електромобіль.

У Китаї під час підключення до зарядці несподівано запалав і згорів електромобіль. Постраждав електрокар місцевого виробництва, BAIC EX360 – це одна з найпопулярніших моделей на місцевому ринку.

Відповідний інцидент, що стався в місті Саньмінь, потрапив на відео (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).

Повідомляється, що спочатку автомобіль почав диміти, а після вже загорівся. Пожежники, що прибули на місце НП, і почали обливати машину шлангом з безпечної відстані, щоб при охолодженні водою батареї електрокара не почали вибухати. Вважається, що проблема пов'язана з несправним літій-іонним акумулятором.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті самозаймання EV ніхто не постраждав, хоча поруч було багато перехожих.

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