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29 квітня • оновлено в 16:21
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Електричний седан від Volvo виявився майже танком на колесах

1.8т
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Шведи завжди підходили строго до питання безпеки автомобілів. І новий фастбек Polestar 2 (читай, седан) не став винятком.

Напередодні виходу новинки на ринок (автомобіль повинен з'явитися у продажу вже найближчим часом) електромобільні бренд групи Volvo Cars – компанія Polestar – розповіла подробиці стосовно рівня захищеності свого першого електромобіля.

Polestar 2

Polestar 2

Однією з особливостей фастбекка став високий ступінь захищеності батареї. При ДТП у електромобілів існує великий ризик загоряння акумулятора, але у випадку з Polestar 2 цей ризик зведений до мінімуму. Його джерело живлення максимально включили до структури машини: саму АКБ "одягли" в спеціальний алюмінієвий корпус, при цьому під час зіткнення АКБ здатна автоматично відключитися від електроніки решти автомобіля, таким чином, повністю зберігається її цілісність.

Polestar 2

Polestar 2

Однак така конструкція, як підкреслюють в фірмі, не тільки пропонує не тільки виняткову безпеку, але і комфорт, оскільки вона була розроблена з урахуванням зниження загального рівня шумів і вібрацій автомобіля.

Polestar 2

Polestar 2

Ще одна фішка Polestar 2 – спеціальний алюмінієвий блок безпеки SPOC (Severe Partial Offset Crash – Сильний удар з частковим зміщенням), який встановлений з боків в передній частині машини. У разі лобового зіткнення блок SPOC зводить до мінімуму ймовірність потрапляння деформованих частин автомобіля в салон, завдяки чому пасажири (і заодно батарея) залишаються в безпеці. Крім того, додаткову безпеку забезпечують "зайві" подушки безпеки, встановлені з боків.

Краш-тест Polestar 2

Краш-тест Polestar 2

thetorquereport.com

Нарешті, виділяється Polestar 2 і просунутим комплексом активної безпеки. У автомобіля є, наприклад, новітня вдосконалена система допомоги водієві Pilot Assist від Volvo Cars, яка може прискорюватися, гальмувати і надавати допомогу в управлінні (підрулювати) на швидкості до 130 км/год. На додаток до цього, Polestar 2 оснастили новою функцією, яка дозволяє системі при підтримці GPS автоматично забезпечувати прискорення в залежності від положення автомобіля. Причому працює коректно вона навіть в погану погоду.

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Polestar 2

Polestar 2

polestar.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Polestar 2 відправився на конвеєр у минулому місяці (виробництво знаходиться в Китаї). Незабаром автомобіль прибуде в Європу, ну а в США на нього вже склали ціну.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Polestar Volvo нові авто електромобілі
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