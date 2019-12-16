Головна Новини
16 грудня • оновлено в 12:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Електричний кросовер Mercedes EQB показався на живих фото

655
Читати матеріал російською

Новий компактний кросовер на електротязі Mercedes-Benz EQB проходить дорожні тести в Швеції.

Про це повідомляє портал Motor1. Приблизно два місяці тому повілась перша інформація про кросовер, який поповнить лінійку моделей електричного сімейства EQ. Автомобіль отримав позначення Mercedes-Benz EQB. Новинка проходить дорожні випробування на зимових дорогах Швеції, де він потрапив в об'єктиви фотошпигунів.

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Новини
В Україну приїде найдешевший кросовер Mercedes: нові деталі

Електрокар побудований на базі моделі GLB і має незначні зміни в зовнішності, зумовлені його "екологічної сутністю". Зокрема, він матиме інше оформлення передньої частини з декоративним "глухим" облицюванням і інші бампера. Ззаду зникли вихлопні труби, а передні фари з власним малюнком допоможуть відрізнити новинку від її побратимів з ДВС.

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Очікується, що EQB отримає в своє розпорядження електричну силову установку з двох електромоторів сумарною потужністю 200 кВт (272 к.с.) і крутний момент 499 Нм. Завдяки наявності у базовій версії батареї ємністю 60 кВтг, компактний кросовер зможе долати на одному заряді близько 500 км.

Новини
Найпотужніший кросовер Mercedes підловили на треку
Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

motor1.com

Крім того, покупцям буде запропонована версія з батареєю більшої ємності і збільшеним запасом ходу. Імовірно новий електричний кросовер буде презентовано в другій половині майбутнього року, а продажі почнуться не раніше 2021 р

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz представила кросовер з рекордно низькою витратою палива.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Швеція
Теги
електромобілі кросовер позашляховик Mercedes-Benz новини авто
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Фантазируете самые нищие)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини авто

Топпублікації

Топблоги