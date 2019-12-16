Електричний кросовер Mercedes EQB показався на живих фото

Новий компактний кросовер на електротязі Mercedes-Benz EQB проходить дорожні тести в Швеції.

Про це повідомляє портал Motor1. Приблизно два місяці тому повілась перша інформація про кросовер, який поповнить лінійку моделей електричного сімейства EQ. Автомобіль отримав позначення Mercedes-Benz EQB. Новинка проходить дорожні випробування на зимових дорогах Швеції, де він потрапив в об'єктиви фотошпигунів.

Mercedes-Benz EQB motor1.com

Електрокар побудований на базі моделі GLB і має незначні зміни в зовнішності, зумовлені його "екологічної сутністю". Зокрема, він матиме інше оформлення передньої частини з декоративним "глухим" облицюванням і інші бампера. Ззаду зникли вихлопні труби, а передні фари з власним малюнком допоможуть відрізнити новинку від її побратимів з ДВС.

Mercedes-Benz EQB motor1.com

Mercedes-Benz EQB motor1.com

Mercedes-Benz EQB motor1.com

Очікується, що EQB отримає в своє розпорядження електричну силову установку з двох електромоторів сумарною потужністю 200 кВт (272 к.с.) і крутний момент 499 Нм. Завдяки наявності у базовій версії батареї ємністю 60 кВтг, компактний кросовер зможе долати на одному заряді близько 500 км.

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Mercedes-Benz EQB motor1.com

Mercedes-Benz EQB motor1.com

Mercedes-Benz EQB motor1.com

Крім того, покупцям буде запропонована версія з батареєю більшої ємності і збільшеним запасом ходу. Імовірно новий електричний кросовер буде презентовано в другій половині майбутнього року, а продажі почнуться не раніше 2021 р

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz представила кросовер з рекордно низькою витратою палива.

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