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28 жовтня • оновлено в 10:49
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Електричний кросовер Ford — дизайн більше не секрет

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Незважаючи на прем'єру електромобіля Ford, заплановану на 17 листопада, ми з вами вже можемо розглянути зовнішність новинки.

На сторінці Facebook Allcarnews опублікували зображення 3D-моделі кросовера з непідтвердженою поки назвою Ford Mach-E. Головною родзинкою моделі стане стилістика легендарного масл-кара Ford Mustang.

Ford Mach-E

Ford Mach-E

Allcarnews

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На даний момент складно сказати, чи є представлені зображення дійсним витоком. Або це лише фанатська робота для підігріву інтересу. Крім того, на основі цих матеріалів ентузіасти створили власні ілюстрації, які приблизно демонструють, як може виглядати новий кросовер.

Ford Mach-E

Ford Mach-E

Allcarnews

Проте, силует електромобіля збігається з показаним раніше тизером, як і з ескізом корми, котрий опублікували близько року тому.

Офіційний ескіз Ford Mach-E

Офіційний ескіз Ford Mach-E

ford.com

Щоб переконатися в правдоподібності зображень, нам залишилося дочекатися 17 листопада. До того моменту можна поміркувати про характеристики, якими поділилися в компанії "Форд".

Офіційний ескіз Ford Mach-E

Офіційний ескіз Ford Mach-E

ford.com

У базовій модифікації задньопривідний електромобіль "Форд" отримає більше 400 к.с. і цінник від 40 тис дол. Топовий варіант отримає запас ходу 600 км і, як очікується, повний привід.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто електромобілі новини Ford
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