У Чехії виставили на продаж найнезвичайнішу Lada. Такий автомобіль складно зустріти в наших краях, оскільки випускався та продавався він у Європі, а тираж цієї екзотики був вкрай невеликим.

Як з'ясував OBOZREVATEL, мова йде про автомобіль під назвою Lada Bohse Euro Star. По суті, це добре відома Lada 2105 (в деяких країнах Європи вона продавалася як Nova), яку німецька компанія Johann Bohse перетворила на універсальний автомобіль для відпочинку або, якщо хочете, пляжний баггі.

Lada Bohse Euro Star auto.cz

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Німці взяли за основу базу від "п'ятірки", а на верх встановили абсолютно новий кузов: стеклопластиковий "кожух", позбавлений дверей та даху. Завдяки цьому звичайний седан був перероблений на пікап з відкритою кабіною та місткістю до п'яти чоловік. Втім, даху і дверей (останні робилися з тканини) можна було замовити за доплату.

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Під капотом машини розташовувався все той самий вазівський 1,2-літровий чотирициліндровий двигун на 60 к.с. (89 Нм), який стикуються з чотириступіневою механічною коробкою передач і заднім приводом. Салон також практично повністю запозичувався у ВАЗ-2105.

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Незважаючи на всю свою екзотичність, публіка автомобіль не оцінила – за два роки виробництва, з 1988 по 1990-й, загалом було випущено від 200 до 250 перероблених "п'ятірок", хоча деякі джерела взагалы говорять про декілька десятків випущених екземплярів. Тому сьогодні цей автомобіль є великуою рідкістю. Мабуть, цим і пояснюється його ціна: за свою Lada Bohse Euro Star продавець просить 200 000 чеських крон (7 890 євро). Для порівняння, це більше, ніж коштує нова Dacia Logan: в Чехії за популярний седан просять від 169 900 крон.

Lada Bohse Euro Star, яку зараз продають в Чехії auto.cz

Lada Bohse Euro Star, яку зараз продають в Чехії auto.cz

Lada Bohse Euro Star, яку зараз продають в Чехії auto.cz

Lada Bohse Euro Star, яку зараз продають в Чехії auto.cz

Lada Bohse Euro Star, яку зараз продають в Чехії auto.cz

Lada Bohse Euro Star, яку зараз продають в Чехії auto.cz

В оголошенні зазначається, що баггі був випущений в 1990 році, на сьогодні його пробіг становить 29 тисяч км.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, недавно у продажу з'явилася інша не менш рідкісна Lada – позашляховик ВАЗ-21099. Його оцінили у 800 доларів.

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