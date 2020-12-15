Експерти пояснили, чому в машині небезпечно їздити в зимовій куртці

Голландський автомобільний клуб ANWB закликає всіх водіїв і пасажирів знімати в машині верхній зимовий одяг (пальто, куртку, дублянку та ін.). В іншому випадку існує великий ризик дістати серйозні травми у ДТП.

Як пише Autoblog.nl, у відповідній заяві ANWB посилається на випробування своїх колег з німецького клубу ADAC. Німці провели тест, який показав, що верхній зимовий зимовий одяг не тільки обмежує водія в рухах, але й створює небезпеку м'яких тканин людини при різкому гальмуванні.

"Зимове пальто або куртка не тільки обмежує вас [водія - ред.] під час керування, але й являє собою ще один серйозний ризик. Через істотне наповнення зимового одягу між ременем і тілом людини залишається деякий простір, тому в момент аварії ремінь глибоко врізається в живіт [оскільки він з самого початку не прилягав щільно до людини - ред.]. Це, у свою чергу, може викликати серйозні травми м'яких тканин, таких як кишечник, печінка або селезінка, та навіть викликати внутрішню кровотечу ", – заявив глава ANWB Маркус ван Тол.

Відзначається, що випробування клубу ADAC проводилося з імітацією повсякденної дорожньої ситуації. Машину розігнали до 16 км/год, а потім її різко зупинили. В цей час в салоні автомобіля знаходилися дорослі і дитячі манекени, які були одягнені в верхній зимовий одяг і пристебнуті пасками безпеки.

У зв'язку з цим в ANWB рекомендують перед посадкою в авто знімати верхній зимовий одяг або ж пристібати ремінь безпеки під пальто або курткою. Якщо ж в салоні машини холодно, її можна заздалегідь включити на обігрів або ж прихопити з собою додаткову ковдру.

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