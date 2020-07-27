Ексклюзивний електрокар Renault можна буде купити за ціну Дастера

Наступного місяця на європейський ринок вийде електромобіль Renault Twingo ZE. І першим його отримає Німеччина, де машина зможе похвалитися досить привабливим цінником.

Продаж новинки почнеться з обмеженою версії Twingo ZE Vibes, яку оцінили в 25 666 евро. Однак зараз в Німеччині на електромобілі поширюється субсидія в розмірі 9000 євро, завдяки чому жителі країни зможуть купити новий електрокар менш ніж за 17 тисяч. Таким чином, реально електричний Рено буде коштувати на рівні бюджетного кросовера Duster. До слова, звичайна модифікація без урахування пільг оцінена у 24 165 євро.

Renault Twingo ZE у виконанні Vibes. Фото: Renault

Від звичайного хетчбека Twingo Electric Vibes відрізняється, серед іншого, білими вставками в передній частині, декоративної графікою на задніх дверях, 16-дюймовими колесами сріблястого або білого кольору, акцентами у колір кузова всередині, 7,0-дюймовим сенсорним екраном мультимедіа, сидіннями з екошкіри і новими килимками.

Renault Twingo ZE у виконанні Vibes. Фото: Renault

У рух новинка приводиться електродвигуном віддачею 60 кВт/82 к.с. і 160 Нм, максимальна швидкість електрокара становить 135 км/год, а розгін від 0 до 50 км/год займає близько 4 секунд. Літій-іонна батарея ємністю 22 кВтг забезпечує 250 км пробігу в міському циклі і 180 км в змішаному. Renault заявляє, що до 80% ємності акумулятора від зарядки на 11 кВт можна поповнити приблизно за 2 години і 10 хвилин, а від пристрою потужністю 22 кВт – за 63 хвилини.

Renault Twingo ZE у виконанні Vibes. Фото: Renault

Renault Twingo ZE у виконанні Vibes. Фото: Renault

Renault Twingo ZE у виконанні Vibes. Фото: Renault

Renault Twingo ZE у виконанні Vibes. Фото: Renault

Renault Twingo ZE у виконанні Vibes. Фото: Renault

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