Два військових позашляховика продають за 140 000 доларів

Американські військові позашляховики Humvee, які багатьом так сподобалися, що перетворилися на цивільні Hummer, дивують досі. Два таких авто продають в інтернеті.

Оголошення розміщені одним продавцем на eBay: раз і два. Ціни – $52 500 і $89 000 відповідно, але можна купити все відразу, заплативши разом 141 500 доларів. Натомість покупець отримає дійсно видатні автомобілі.

Мало того, що і самі по собі ці військові Humvee, які дійсно знаходилися в армії, виглядають загрозливо, так вони ще оснащені додатковим обладнанням. Тільки погляньте на ці величезні потужні бампери, за допомогою яких, здається, можна ефективно вирішити будь-яку суперечку на дорозі.

Військові Humvee виставили на продаж ebay.com

Військові Humvee виставили на продаж ebay.com

Військові Humvee виставили на продаж ebay.com

Також варто відзначити додаткову світлотехніку, неймовірну кількість різних кріплень, камер та радарів. У комплекті є армійські сумки і рюкзаки, а з другим броньованим позашляховиком навіть поставляється копія гвинтівки.

Військові Humvee виставили на продаж ebay.com

Військові Humvee виставили на продаж ebay.com

Військові Humvee виставили на продаж ebay.com

Пробіг машин маленький, хоча дорожчий Humvee проїхав трохи менше: 698 км проти 1450 км. Важко сказати, чи можливо поставити такий транспортний засіб на облік і пересуватися дорогами загального користування. Але це, швидше за все, вже буде турботою американських покупців.

Військові Humvee виставили на продаж ebay.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що General Motors відроджує бренд Hummer на прийдешньому електричному позашляховику.

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