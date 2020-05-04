Два в одному: на аукціон виставили незвичайний "тягништовхай"

Аукціонний будинок Mecum зазвичай пропонує рідкісні і колекційні автомобілі, але цей Dodge Double Header, безумовно, виділяється серед них.

1981 Dodge Double Header mecum.com

1981 Dodge Double Header mecum.com

Цей дивовижний "Тягништовхай" являє собою симбіоз Dodge Colt / Plymouth Champ 1981 року. Під цими іменами в США продавався Mitsubishi Mirage / Colt четвертого покоління.

1981 Dodge Double Header mecum.com

1981 Dodge Double Header mecum.com

Кому прийшла в голову думка створити подібне диво, історія замовчує. Автомобіль потрапив на аукціон в числі інших машин з колекції Далласа і Еммі Хоукінс, які вирішили розлучитися з частиною своїх ретро машин.

1981 Dodge Double Header mecum.com

1981 Dodge Double Header mecum.com

Дві машини були розрізані навпіл, а потім з'єднані в єдине ціле. Одержаний "тягништовхай" пофарбували в червоний колір, а дах обробили чорною вінілової плівкою. Двобарвну тему продовжили в салоні: одна половина має чорний салон з чорними шкіряними сидіннями і червоним декором. Інша половина, навпаки, отримала червоний салон з червоними шкіряними сидіннями, чорним кантом і чорними вставками.

1981 Dodge Double Header mecum.com

1981 Dodge Double Header mecum.com

Під капотами знаходяться 1,6-літрові чотирициліндрові двигуни потужністю 81 л.с. кожен і дві 4-ступінчасті коробки передач. Автомобіль знаходиться в повністю робочому стані і здатний рухатися в обох напрямках як звичайний автомобіль.

1981 Dodge Double Header mecum.com

1981 Dodge Double Header mecum.com

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