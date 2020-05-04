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4 травня • оновлено в 22:55
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Два в одному: на аукціон виставили незвичайний "тягништовхай"

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Аукціонний будинок Mecum зазвичай пропонує рідкісні і колекційні автомобілі, але цей Dodge Double Header, безумовно, виділяється серед них.

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

Цей дивовижний "Тягништовхай" являє собою симбіоз Dodge Colt / Plymouth Champ 1981 року. Під цими іменами в США продавався Mitsubishi Mirage / Colt четвертого покоління.

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

Кому прийшла в голову думка створити подібне диво, історія замовчує. Автомобіль потрапив на аукціон в числі інших машин з колекції Далласа і Еммі Хоукінс, які вирішили розлучитися з частиною своїх ретро машин.

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

Дві машини були розрізані навпіл, а потім з'єднані в єдине ціле. Одержаний "тягништовхай" пофарбували в червоний колір, а дах обробили чорною вінілової плівкою. Двобарвну тему продовжили в салоні: одна половина має чорний салон з чорними шкіряними сидіннями і червоним декором. Інша половина, навпаки, отримала червоний салон з червоними шкіряними сидіннями, чорним кантом і чорними вставками.

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

Під капотами знаходяться 1,6-літрові чотирициліндрові двигуни потужністю 81 л.с. кожен і дві 4-ступінчасті коробки передач. Автомобіль знаходиться в повністю робочому стані і здатний рухатися в обох напрямках як звичайний автомобіль.

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

1981 Dodge Double Header

1981 Dodge Double Header

mecum.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на продажу виставили єдиний в світі універсал Tesla Model S.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
ретро новини авто б/к автомобіль Dodge Mitsubishi
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