Дуже практичний електромобіль почали продавати за 6000 євро

Італійська компанія XEV спільно з китайською фірмою Polymaker, яка спеціалізується на 3D-друку, розробили цікавий електромобіль. Його основні переваги – практичність і ціна.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новинка отримала назву YoYo. Вона являє собою компактний електромобіль (розміри складають лише 2,5 x 1,5 м) з радіусом розвороту в 8 м. І хоча на вигляд це повноцінний автомобіль, дизайн якого виконаний в дусі Smart, за документами він "проходить" як квадроцикл. У той же час інженери гарантують, що їх творіння забезпечить надкомфортну їзду – таку, яка задовольнить і "витончену балерину", і "гравця в регбі".

електромобіль YoYo x-ev.net

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Однією з особливостей YoYo є те, що більша частина його компонентів буде друкуватися на 3D-принтері: виняток становитиме лише силова установка, шасі, скло та покришки. Таке рішення дозволить розробникам скоротити виробничі витрати і надати покупцями широкі можливості персоналізації свого авто (читай оформлення), а також легкого і швидкого ремонту (після ДТП можна буде замовити необхідну деталь і оперативно встановити її замість пошкодженої).

електромобіль YoYo x-ev.net

електромобіль YoYo x-ev.net

При цьому YoYo відповідає самим останнім європейським нормам безпеки. Електрокар побудований на міцній сталевій рамі, по периметру встановлені захисні балки, є захист від перекидання. У комплектацію входять повноцінна гальмівна система (передні і задні гальма), система ABS і подушка безпеки водія.

електромобіль YoYo x-ev.net

Силова установка YoYo представлена електромотором потужністю 7,5 кВт (пікова віддача – 22 кВт) і літій-залізо-фосфатного батарей ємністю 9,5 кВт/год, доповненою системою відстеження життєвого циклу (вона дозволяє постійно моніторити стан АКБ, і у разі її виходу з ладу замінити на нову). Акумулятора вистачає на подолання відстані у 150 км, а що стосується максимальної швидкості, вона обмежена електронікою на 70 км/год.

електромобіль YoYo x-ev.net

електромобіль YoYo x-ev.net

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електромобіль YoYo x-ev.net

електромобіль YoYo x-ev.net

електромобіль YoYo x-ev.net

електромобіль YoYo x-ev.net

Ще з цікавого електрокар пропонує інформаційно-розважальну систему з сенсорним екраном, панорамний дах, безключового доступ, електропривод дзеркал та стекол, а також світлодіодну оптику з вбудованими ДХВ і функцією енергозбереження. Також у нього досить місткий багажник, на 180 л (цього вистачить для двох валіз).

Зараз XEV та Polymaker запустили на на платформі Kickstarter збір коштів на запуск свого автомобіля в серію (для цього їм потрібно 500 000 євро), і тим покупцям, які вже зараз готові інвестувати в проект, машина обійдеться у 5999 євро. Але коли YoYo відправиться у виробництво, що має статися у серпні 2020 року, він вже буде коштувати на 4500 євро більше. Якщо все піде за планом, перші покупці отримають свої авто рівно через рік.

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