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Для стеження чи безпеки? У Китаї введуть чіпи для авто

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Китай планує обладнати всі нові автомобілі в країні спеціальними RFID-чіпами.

Впроваджувати "мітки" почнуть вже з липня, і поки це буде на добровільних засадах. З наступного року чіпи стануть обов'язковими для всіх нових автомобілів, повідомила газета The Wall Street Journal.

На пристрій запишуть номер посвідчення водія власника і інформацію про модель, колір, екологічний клас авто і водій буде зобов'язаний розмістити ці дані на вітровому склі. Власників старих машин це не торкнеться.

Відзначається, що таке нововведення створено з метою поліпшити управління трафіком і виявляння транспорту, який забруднює навколишнє середовище. Також це допоможе знайти машину в разі викрадення.

Слід додати, що для контролю за пересуванням автомобілів уздовж доріг встановлять спеціальні датчики, які за допомогою радіосигналу будуть автоматично зчитувати інформацію і передавати її до Міністерства громадської безпеки.

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Місце
Китай
Об'єкти
Автомобільавто
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