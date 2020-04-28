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28 квітня • оновлено в 14:27
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Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

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Нове покоління Hyundai Elantra поповниться спортивною версією N Line. Автомобіль помічений на тестовому полігоні.

Спортивна версія Elantra N Line отримає жорсткішу підвіску, новий турбований мотор, а також деякі візуальні відмінності.

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

carscoop.com

Наприклад, прототип хизується стильними лекосплавнимі дисками оригінального малюнка, низькопрофільною гумою і, незважаючи на камуфляж, новими бамперами, які надають новинки спортивний і більш агресивний вигляд.

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

carscoop.com

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

carscoop.com

За словами представників Hyundai, Elantra N Line отримав в своє розпорядження турбований мотор. Передбачається, що це буде 1,6-літрова "четвірка", яка вже використовується на хетчбеку Elantra GT N Line (на інших ринках – i30 N Line).

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

carscoop.com

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

carscoop.com

Цей агрегат розвиває потужність 201 к.с. і працює в парі з 6-ступінчастою "механікою" або 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями. Привід здійснюється на передні колеса.

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

Для Hyundai Elantra готують спортивну версію N Line

carscoop.com

Перенастроєна підвіска покликана поліпшити керованість і забезпечити більше емоцій від драйву. Презентація Hyundai Elantra N Line очікується влітку нинішнього року, а восени новинка повинна з'явиться в салонах офіційних дилерів.

Піраміда спортивних N-моделей в ієрархії Hyundai

Піраміда спортивних N-моделей в ієрархії Hyundai

carscoop.com

Важливо відзначити, що у новинки буде і старша сестра – Elantra N, з ще більш вираженою спортивною складовою.Модель отримає 2-літровий бензиновий турбомотор GDi, який розвиває потужність 271 к.с. і крутний момент 353 Нм. Ця модель також отримає ряд модифікацій, у тому числі адаптивну підвіску і більш ефективну гальмівну систему.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai представила хот-хетч Veloster N c інноваційної коробкою передач.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Південна Корея Сеул
Теги
новини авто нові авто
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