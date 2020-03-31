Для "далекобійників" презентували яскраву новинку в стилі "вестерн"

Американська компанія Western Star, що входить до складу німецького концерну Daimler AG, представила оновлені тягачі Western Star серії 4700.
Western Star 4700
westernstartrucks.com
Капотнi вантажівки сімейства 4700 Series є найбільш затребуваними у американських далекобійників. Модель в стилі "вестерн" випускається з 2011 року, а в цьому році бестселер компанії істотно оновили.
Серія 4700 є найпопулярнішою в модельній гаммі компанії
westernstartrucks.com
В першу чергу автомобіль отримав новий 11,9-літровий турбодизель Cummins X12, який можна замовити в різних варіантах потужності – від 350 до 500 к.с. Залежно від модифікації крутний момент досягає від 1700 до 2300 Нм.
Western Star 4700 отримав більш потужний і легкий мотор Cummins
westernstartrucks.com
Перевагою нового двигуна є його невелика вага, що має позитивно позначитися на вантажопідйомності і ефективності вантажоперевезень. Крім цього покупцям будуть запропоновані і колишні мотори – 9-літровий Cummins L9 і 13-літровий Detroit Diesel DD13.
Приладова панель Western Star 4700
westernstartrucks.com
Інші важливим нововведенням сімейства 4700 стала нова роботизована коробка передач Detroit DT12. Вона має функцію допомоги підйому на пагорб і систему контролю зчеплення, яка забезпечує більш плавну і комфортну їзду. Крім того, автомобіль отримав системи автоматичного екстреного гальмування і контролю за рухом в смузі.
Western Star 4700 отримав нові електронні системи допомоги водієві
westernstartrucks.com
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