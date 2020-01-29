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29 січня • оновлено в 12:54
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Дизайн Kia Sorento 2021 повністю розсекречено: живі фото

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Новий Kia Sorento 2021 модельного року повністю розсекречено завдяки фото, що просочилися в мережу. Новий кросовер Кіа продемонстрував свій незвичайний дизайн.

Вочевидь, в компанії вирішили поекспериментувати зі стилем сімейного кроссовера, адже новий Кіа Соренто 2021 зовсім не схожий на попередника. Власне, автомобіль не схожий на жодну модель корейського бренду. Як стало відомо OBOZREVATEL, офіційна прем'єра новинки відбудеться 17 лютого.

Kia Sorento зловили майже у відсутності камуфляжу

Kia Sorento зловили майже у відсутності камуфляжу

clien.net

В першу чергу варто приділити увагу дизайну передньої частини. Фірмова решітка на місці, але тепер цей елемент виконано в більш суворій формі. Те ж стосується і передніх фар, які отримали досить різкі обриси. Все це сприяє іміджевому перетворенню моделі, яка залишаючись сімейним автомобілем, тепер виглядає більш стильно.

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Це в повній мірі відповідає бажанням компанії додати Kia Sorento преміальності. Помічена на задньому плані Газель, звичайно, викликає питання, але ми залишимо це за дужками. Переходячи до корми, варто відзначити не менш серйозні в порівнянні з передньою частиною зміни. Задні ліхтарі тепер складаються з двох вертикальних блоків, що виглядає дуже свіжо і незвично.

Ззаду новий Кіа Соренто 2021 виглядає дуже незвично

Ззаду новий Кіа Соренто 2021 виглядає дуже незвично

clien.net

Фотошпигуни порадували зображенням салону. Варто відзначити сміливий дизайн передньої панелі, яка вийшла брутальною і візуально міцною. Знову ж нічого спільного з попередником тут немає. Також варто відзначити стильне кермо, цифровий щиток приладів і великий дисплей мультимедійної системи.

Великі елементи і безліч перемикачів створюють цікаву атмосферу в салоні Kia Sorento 2021

Великі елементи і безліч перемикачів створюють цікаву атмосферу в салоні Kia Sorento 2021

clien.net

Повністю Kia Sorento 2021 розсекретять у лютому. Після цього (у березні) великий кросовер вирушить на Женевський автосалон для живого дебюту на європейській території.

Колишній Kia Sorento виглядає не так ефектно

Колишній Kia Sorento виглядає не так ефектно

kia.com

До появи повнорозмірного Kia Telluride саме Sorento був найбільшим кросовером Kia

До появи повнорозмірного Kia Telluride саме Sorento був найбільшим кросовером Kia

kia.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що найближчого родича Kia Sorento – Hyundai Santa Fe – помітили на вулиці в оновленому вигляді.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини нові авто кросовер авто
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