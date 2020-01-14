Дешевше нікуди: живу Lada Priora продають за 600 євро

Ціни на старі авто в Європі нерідко дивують українців. Ще б пак, адже ті машини, які можна купити в Старому Світі, у нас можуть коштувати в три, а то і в чотири або навіть п'ять разів дорожче!

Яскравий тому приклад – хетчбек Lada Priora 2010 року випуску, який зараз продають у Німеччині за 600 євро. Відповідне оголошення OBOZREVATEL виявив на популярному ресурсі онлайн-продажу mobile.de.

Lada Priora за 600 євро Скріншот сайту mobile.de

Різниця, як можна побачити, дуже помітна: на українському вторинному ринку Пріору можна придбати у кращому випадку за 2500-3000 євро.

Lada Priora за 600 євро mobile.de

Lada Priora за 600 євро mobile.de

Однак заради справедливості варто відзначити, що у такого низького цінника на Ладу є причина. В цілому автомобіль досить "живий", однак у нього вийшов з ладу ремінь ГРМ, а також закінчився термін придатності сертифіката TUV (про пройдений ТО). І щоб продовжити техогляд, власник повинен замінити деталь, що вийшла з ладу, на нову, але, вочевидь, він вирішив цього не робити: замість ремонту російський хетчбек був відправлений на продаж за привабливою ціною, що у німців вважається нормальною практикою по відношенню до старих авто. До слова, вартість ТО в Німеччині становить 100 євро.

Lada Priora за 600 євро mobile.de

Lada Priora за 600 євро mobile.de

Lada Priora за 600 євро mobile.de

Lada Priora за 600 євро mobile.de

Lada Priora за 600 євро mobile.de

Також з недоліків автомобіля – пошкодження переднє лівого крила, яке характерно видно на фото. Зате в комплектації є є передні електросклопідйомники та кондиціонер. Заявлений пробіг Lada – без малого 76 500 км.

Lada Priora за 600 євро Скріншот сайту mobile.de

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL знайшов у Мережі найдешевший Lanos. Їм стала модель, яку продають / продавали за 350 євро.

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