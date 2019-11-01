Головна Новини
1 листопада • оновлено в 16:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

"Дешева Toyota RAV4" Бюджетний кросовер перестав бути секретом

1.9т Читати матеріал російською

Новий кросовер Toyota Raize 2020 ще не представлено офіційно, але майже все вже відомо про цю модель. Раніше в мережу просочилися фото Toyota зовні, тепер з'явився інтер'єр.

Зображеннями салону поділилося видання Creative Trend, а нові фото машини на стоянці опублікував в Twitter користувач @ syogt0928. Тепер у моделі майже не залишилося таємниць.

Поки Toyota не проводила офіційну прем'єру нового кросовера

Поки Toyota не проводила офіційну прем'єру нового кросовера

Twitter @ syogt0928

Новини
Toyota представила свій найменший кросовер на базі Yaris

Ми вже відзначали, що новий кросовер "Тойота" нагадує старший SUV RAV4, але габарити менше. Довжина/ширина/висота складають 3995 мм/1695 мм/1620 мм відповідно, а колісна база дорівнює 2525 мм. Об'єм багажника – 369 л.

Нова Toyota Raize дуже схожа на RAV4

Нова Toyota Raize дуже схожа на RAV4

Twitter @ syogt0928

Кузов, крім рубаних форм, отримав двоколірне забарвлення з контрастним дахом. В якості опції можна буде замовити повнопривідну трансмісію. Відомий на даний момент двигун – літровий трициліндровий турбо потужністю 98 л.с. (140 Нм), що працює з варіатором.

Таку силову установку отримають японські покупці. З виходом автомобіля на глобальний ринок з'являться і інші варіанти, включаючи гібридний привід.

Поки Toyota Raize існує в японській специфікації, тому кермо праворуч

Поки Toyota Raize існує в японській специфікації, тому кермо праворуч

creative311.com

Передня панель виглядає строго і акуратно – навіть всередині новинка нагадує "Тойота РАВ 4". Варто звернути увагу на мінімальну кількість фізичних перемикачів, великий сенсорний екран мультимедіа і сріблястий декор.

Новини
Суперника Toyota Camry від Hyundai розсекречено — шпигунські фото

Оснащення – гідне: система екстреного аварійного гальмування і розпізнавання пішоходів, асистент руху в займаній смузі, адаптивний круїз-контроль.

Багажник об'ємом 369 л — гідний показник для компактного авто

Багажник об'ємом 369 л — гідний показник для компактного авто

creative311.com

Як розповідав OBOZREVATEL, компактний кросовер Toyota C-HR оновився для 2020 модельного року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини автосвіту
Теги
авто новини Toyota
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свинорусов Убийца
Свинорусов Убийца
Сколько стоить то будет?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel