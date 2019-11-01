"Дешева Toyota RAV4" Бюджетний кросовер перестав бути секретом

Новий кросовер Toyota Raize 2020 ще не представлено офіційно, але майже все вже відомо про цю модель. Раніше в мережу просочилися фото Toyota зовні, тепер з'явився інтер'єр.

Зображеннями салону поділилося видання Creative Trend, а нові фото машини на стоянці опублікував в Twitter користувач @ syogt0928. Тепер у моделі майже не залишилося таємниць.

Поки Toyota не проводила офіційну прем'єру нового кросовера Twitter @ syogt0928

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Ми вже відзначали, що новий кросовер "Тойота" нагадує старший SUV RAV4, але габарити менше. Довжина/ширина/висота складають 3995 мм/1695 мм/1620 мм відповідно, а колісна база дорівнює 2525 мм. Об'єм багажника – 369 л.

Нова Toyota Raize дуже схожа на RAV4 Twitter @ syogt0928

Кузов, крім рубаних форм, отримав двоколірне забарвлення з контрастним дахом. В якості опції можна буде замовити повнопривідну трансмісію. Відомий на даний момент двигун – літровий трициліндровий турбо потужністю 98 л.с. (140 Нм), що працює з варіатором.

Таку силову установку отримають японські покупці. З виходом автомобіля на глобальний ринок з'являться і інші варіанти, включаючи гібридний привід.

Поки Toyota Raize існує в японській специфікації, тому кермо праворуч creative311.com

Передня панель виглядає строго і акуратно – навіть всередині новинка нагадує "Тойота РАВ 4". Варто звернути увагу на мінімальну кількість фізичних перемикачів, великий сенсорний екран мультимедіа і сріблястий декор.

Оснащення – гідне: система екстреного аварійного гальмування і розпізнавання пішоходів, асистент руху в займаній смузі, адаптивний круїз-контроль.

Багажник об'ємом 369 л — гідний показник для компактного авто creative311.com

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