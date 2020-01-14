Дебютував новий Duster із заводським ГБО

Renault Group представила кросовер Duster другого покоління із заводським ГБО. Гаму моторів автомобіля поповнив новий двигун, з яким він може пересуватися як на бензині, так і газі.

Як з'ясував OBOZREVATEL, газобензинова силова установка отримала назву TCe 100 Eco-G, вона базується на трьохциліндровому бензиновому турбомоторі об'ємом 1.3 літра. Зараз новий агрегат доступний тільки для Duster, але в майбутньому їм оснастять інші бюджетні моделі – Sandero, Sandero Stepway, Logan та Logan MCV. Із заводським ГБО Дастер видає 100 к.с. потужності та 170 Нм крутного моменту.

Duster 2 покоління media.group.renault.com

Як відзначають в компанії, на одному баку зрідженого газу кросовер може проїхати 1000 км. За допомогою спеціальної клавіші водій може перемикатися з бензину на газ, а коли газовий балон спорожніє, машина автоматично переключиться на бензин. Резервуар з газом знаходиться у ніші на місці колеса, тому у новій версії машина володіє таким самим об'ємом багажника.

Duster 2 покоління media.group.renault.com

Поки що Дастер з ГБО дебютував тільки під брендом Dacia, у Франції автомобіль буде доступний за тією ж ціною, що і бензинова модифікація – від 12 490 евро. Не виключено, що пізніше аналогічний кросовер з'явиться і в Україні, тільки вже під брендом Renault. На то є всі підстави – в нашій країні авто на газі мають хороший попит, до того ж, Duster першого покоління продавався на українському ринку з заводським ГБО.

Duster 2 покоління media.group.renault.com

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