Даунсайзинг: як з Baojun зробити Wuling

Не встигли відгриміти фанфари на презентації нового кросовера Baojun RS-7, як американо-китайське СП SAIC-GM-Wuling готує прем'єру спорідненої моделі Wuling Victory.

2021 Baojun RS7. фото: sgmw.com.cn

Середньорозмірний кросовер Wuling Victory використовує ту ж платформу, що і Baojun RS-7. Однак, незважаючи на зовнішню схожість, "Перемогу" зменшили в розмірах. Зокрема, автомобіль став коротше на 55 мм (4875 мм), вужче на 95 мм (1880 мм) і нижче на 75 мм (1700 мм), а відстань між осями скоротили на цілих 100 мм (2800 мм).

Wuling Victory і новий логотип в сріблястому кольорі. фото: sgmw.com.cn

Зменшення розмірів призвело до ще однієї відмінності від "родича" – автомобіль буде пропонуватися виключно в 6-місній конфігурації салону (2+2+2). Інтер'єр новинки відповідає світовим трендам.

2021 Wuling Victory. фото: sgmw.com.cn

На приладовій панелі розміщені два цифрових дисплея. Перший діагоналлю 12,3 дюйма забезпечує водія всією необхідною інформацією, а за другорядні функції та мультимедіа відповідає сенсорний екран на 10,25 дюйма.

2021 Wuling Victory. фото: sgmw.com.cn

У рух кросовер буде приводити вже знайомий по інших моделях компанії 177-сильний 1,5-літровий бензиновий мотор з турбонаддувом. У парі з ним працюватиме безступінчатий варіатор.

Дебют новинки запланований на 24 липня на автошоу в Ченду, а продажі почнуться восени нинішнього року.

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