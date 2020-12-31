Citroёn Berlingo Rip Curl отримав українську 'прописку'

В Україні почалися продажі мінівена Citroёn Berlingo Rip Curl, який створений спільно з виробником одягу та аксесуарів для серфінгістів.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Лімітована версія французького мінівена призначена для любителів спорту та активного відпочинку. Berlingo Rip Curl виділяється на тлі своїх родичів яскравим декором, чорними глянцевими корпусами дзеркал, наклейками "Rip Curl" на бічних стеклах.

Інтер'єр новинки також виконаний в оригінальному стилі: темно-сіра тканина на сидіннях прикрашена яскраво жовтою декоративної смужкою та вишитим логотипом Rip Curl. Передня панель та дверні карти мають особливу текстуру обробки, а кришка ящика рукавички прикрашена м'якою вставкою з жовтою стрічкою. Крім того, у салоні з'явилися килимки з фірмовим логотипом Rip Curl.

5-місний автомобіль пропонується у кузові L1 (довжина 4,4 м). Під капотом встановлений 130-сильний турбодизель об'ємом 1,5 л, який працює у парі з 8-ступінчастою АКП Aisin. Цей тандем забезпечує хорошу динаміку та скромний витрата палива – 4,3 л на 100 км у змішаному циклі.

Berlingo Rip Curl створена на базі топової комплектації Feel Pack, яка включає круїз-контроль, 2-зонний клімат-контроль, шкіряну обробку керма, електропривод стекол в бічних зсувних дверях, три індивідуальні сидіння другого ряду, мультимедійну систему з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм та підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, датчики світла та дощу, легкосплавні 16-дюймові колісні диски та інші опції. Крім того, Berlingo Rip Curl отримав додатково датчики паркування спереду та ззаду, а також камеру заднього виду.

Berlingo Rip Curl вже доступний для замовлення у офіційних дилерів Citroen за ціною від 815400 грн.

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