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24 грудня • оновлено в 22:30
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Чого чекали і що не відбулося: підсумки 2019 року на єврономерах

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З 1 січня 2020 митники на кордонах почнуть штрафувати власників автомобілів на єврономерах.

Кожен, хто не скористався пільговим періодом і не вивіз свій автомобіль в країну первинної реєстрації, повинен буде заплатити 170 тисяч гривень штрафу. Активісти, які підтримують таких водіїв, підготували рекомендований набір документів. Вони нібито повинні захистити власника "євробляхи", який відчайдушно чекає змін в законодавство. Йдеться про лібералізацію митних ставок, які протягом 2019 обіцяв президент, але поки не ввів. Тому як минув рік для власників машин на єврономерах – дивіться в нашому підсумковому сюжеті.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто розмитнення б/к автомобіль Законодавство новини
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