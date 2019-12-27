Головна Новини
27 грудня • оновлено в 20:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

"Буханець" перетворять на "будинок на колесах": перші ілюстрації

1.7т
Читати матеріал російською

Уазівські автомобілебудівники вирішили створити на базі УАЗ-452 "будинки на колесах".

Про це повідомляється на сторінці компанії в Facebook. Натхненням для проєкту послужили "Буханки"-кемпери, які представили на осінній виставці Kampeer&Caravan Jaarbeurs 2019 майстри нідерландського підрозділу UAZ Nederland. Виставкові зразки викликали великий резонанс у потенційних покупців.

Автокемпер на базі УАЗ на виставці Kampeer&Caravan Jaarbeurs 2019

Автокемпер на базі УАЗ на виставці Kampeer&Caravan Jaarbeurs 2019

uaz.ru

Новини
УАЗ потролив Tesla і сам став об'єктом глузувань

У компанії швидко відреагували і представили кілька варіантів кемперів на базі моделей УАЗ-2206/3303: із низьким і середнім підйомними, а також високим стаціонарним склопластиковим дахами.

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ

uaz.ru

Поки це тільки розробки, але в компанії пообіцяли запустити кемпери в серію. Для цього було навіть проведено опитування, яку суму готові витратити потенційні покупці за "будинок на колесах".

Цікаво, що ідея кемперів на базі "Буханки" за радянських часів була реалізована декількома італійськими компаніями – Arca, Automаc Martorelli, Grand Erg і Schieppati.

Автокемпер Safari на шасі УАЗ-452 італійської фірми Schieppati

Автокемпер Safari на шасі УАЗ-452 італійської фірми Schieppati

uazbuka.ru

Автокемпер Adventure Camper на шасі УАЗ-452 італійської фірми Schieppati

Автокемпер Adventure Camper на шасі УАЗ-452 італійської фірми Schieppati

uazbuka.ru

Автокемпер Safari на шасі УАЗ-452 фірми Arca

Автокемпер Safari на шасі УАЗ-452 фірми Arca

uazbuka.ru

Автокемпер Thule фірми Grand Erg на шасі УАЗ-452Д

Автокемпер Thule фірми Grand Erg на шасі УАЗ-452Д

uazbuka.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL, УАЗ згадав про незвичайну розробку для льодових стадіонів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія
Теги
УАЗ позашляховик новини авто
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
16
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Санкции однако...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини авто

Топпублікації

Топблоги