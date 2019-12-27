"Буханець" перетворять на "будинок на колесах": перші ілюстрації

Уазівські автомобілебудівники вирішили створити на базі УАЗ-452 "будинки на колесах".

Про це повідомляється на сторінці компанії в Facebook. Натхненням для проєкту послужили "Буханки"-кемпери, які представили на осінній виставці Kampeer&Caravan Jaarbeurs 2019 майстри нідерландського підрозділу UAZ Nederland. Виставкові зразки викликали великий резонанс у потенційних покупців.

Автокемпер на базі УАЗ на виставці Kampeer&Caravan Jaarbeurs 2019 uaz.ru

У компанії швидко відреагували і представили кілька варіантів кемперів на базі моделей УАЗ-2206/3303: із низьким і середнім підйомними, а також високим стаціонарним склопластиковим дахами.

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ uaz.ru

Рендери перспективних кемперів на базі UAZ uaz.ru

Поки це тільки розробки, але в компанії пообіцяли запустити кемпери в серію. Для цього було навіть проведено опитування, яку суму готові витратити потенційні покупці за "будинок на колесах".

Цікаво, що ідея кемперів на базі "Буханки" за радянських часів була реалізована декількома італійськими компаніями – Arca, Automаc Martorelli, Grand Erg і Schieppati.

Автокемпер Safari на шасі УАЗ-452 італійської фірми Schieppati uazbuka.ru

Автокемпер Adventure Camper на шасі УАЗ-452 італійської фірми Schieppati uazbuka.ru

Автокемпер Safari на шасі УАЗ-452 фірми Arca uazbuka.ru

Автокемпер Thule фірми Grand Erg на шасі УАЗ-452Д uazbuka.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL, УАЗ згадав про незвичайну розробку для льодових стадіонів.

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