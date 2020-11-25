Bugatti за $3,4 мільйона присвятили асам Першої світової

Компанія Bugatti представила нову версію моделі Chiron Sport – "Les Legendes Du Ciel" – в честь асів Першої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба виробника. У числі запланованих до виробництва 500 примірників гіперкара Chiron випускаються різні спеціальні серії. На цей раз в компанії вирішили віддати данину поваги знаменитим пілотам, багато з яких після закінчення Першої світової війни прийшли в світ автоспорту.

Новинку створили на базі версії Chiron Sport і назвали "Les Legendes du Ciel", що в перекладі з французької означає "Легенди небес".

"Bugatti має тісні зв'язки зі світом авіації з того часу, як вона була заснована більше 110 років тому. Багато успішних гонщиків Bugatti, такі як, Луї Блеріо, Альбер Диво, Робер Бенуа і Бартоломео" Мео "Костантіні були бойовими льотчиками, а легендарний авіатор Ролан Гаррос їздив на Bugatti Type 18 з такою ж швидкістю, що і літав, – коментує президент Bugatti Стефан Вінкельман. – Тому ми вирішили віддати данину поваги легендам того часу і присвятити їм спеціальну версію".

Автомобілі серії будуть пофарбовані в особливий відтінок сірого кольору Gris Serpent, який нагадує кольору літаків 20-х років минулого століття. Кузов від бампера до бампера прикрасить широка біла смуга, а на бічних "спідницях" з'явиться французький триколор.

Передні крила отримають спеціальну емблему 'Les Legendes du Ciel'.

Інтер'єр буде оброблений полірованим алюмінієм і натуральною шкірою Gaucho, що нагадує про кокпіти літаків початку століття.

На дверних картах буде зображена знаменита сцена змагання Bugatti Type 13 з літаком Nieuport 17, відомого своєю маневреністю, швидкістю і надійністю.

Комфортабельні крісла і скляний дах пропонуються в якості опції.

Під чорним карбоновим капотом ховається турбований 8-літровий мотор W16, який розвиває потужність 1500 к.с. і має крутний момент в 1600 Нм. Швидкість купе обмежена електронікою на позначці 420 км/год.

Автомобіль буде випущений тиражем всього 20 екземплярів. Кожен з них обійдеться заможним покупцям в 2,88 мільйона євро без урахування податків. Перші зразки відправляться до замовників на початку 2021 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Bugatti запропонувала своїм шанувальникам дитячий електрокар за ціною преміального автомобіля.