Британці проміняли Volkswagen на ЗАЗ: що з цього вийшло

Британське тюнінг-ательє Ultimate Stance представила незвичайний проект доопрацювання автомобіля. Його основою послужив культовий український ЗАЗ.

Як дізнався OBOZREVATEL, взагалі компанія Ultimate Stance спеціалізується на тюнінгу автомобілів VAG (групи Volkswagen), але, мабуть, її фахівці настільки втомилися від VW, Audi та Skoda, що вирішили переключитися на автомобіль зовсім іншої марки.

ЗАЗ-965А від Ultimate Stance Скріншот з відео

У підсумку їх погляд припав на ЗАЗ-965А, який продавали в Болгарії. Як відзначають тюнери в описі до відео на своєму YouTube-каналі, "цей маленький прекрасний автомобіль з 887-кубовим двигуном V4 з повітряним охолодженням" вони знайшли "у глибині Балкан за допомогою своїх друзів".

Після того, як машину перевезли до Британії, вона пройшла повну реставрацію, отримала пневматичну підвіску та нові колеса. Тепер цей "горбатий Запорожець" мандрує виставками – зокрема, його покажуть на фестивалі класичних та тюнінгованих авто London Cartel, який відбудеться 12 липня в Лондоні.

ЗАЗ-965А від Ultimate Stance ceautomotive.co.uk

ЗАЗ-965А від Ultimate Stance ceautomotive.co.uk

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, виявляється, свого часу наші "Таврію" і "Славуту" хотіли випускати в Греції.

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