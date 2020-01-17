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17 січня • оновлено в 19:14
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Британці проміняли Volkswagen на ЗАЗ: що з цього вийшло

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Британське тюнінг-ательє Ultimate Stance представила незвичайний проект доопрацювання автомобіля. Його основою послужив культовий український ЗАЗ.

Як дізнався OBOZREVATEL, взагалі компанія Ultimate Stance спеціалізується на тюнінгу автомобілів VAG (групи Volkswagen), але, мабуть, її фахівці настільки втомилися від VW, Audi та Skoda, що вирішили переключитися на автомобіль зовсім іншої марки.

ЗАЗ-965А від Ultimate Stance

ЗАЗ-965А від Ultimate Stance

Скріншот з відео

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У підсумку їх погляд припав на ЗАЗ-965А, який продавали в Болгарії. Як відзначають тюнери в описі до відео на своєму YouTube-каналі, "цей маленький прекрасний автомобіль з 887-кубовим двигуном V4 з повітряним охолодженням" вони знайшли "у глибині Балкан за допомогою своїх друзів".

Після того, як машину перевезли до Британії, вона пройшла повну реставрацію, отримала пневматичну підвіску та нові колеса. Тепер цей "горбатий Запорожець" мандрує виставками – зокрема, його покажуть на фестивалі класичних та тюнінгованих авто London Cartel, який відбудеться 12 липня в Лондоні.

ЗАЗ-965А від Ultimate Stance

ЗАЗ-965А від Ultimate Stance

ceautomotive.co.uk

ЗАЗ-965А від Ultimate Stance

ЗАЗ-965А від Ultimate Stance

ceautomotive.co.uk

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, виявляється, свого часу наші "Таврію" і "Славуту" хотіли випускати в Греції.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
ЗАЗ б/к автомобіль тюнінг
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скоро Перемога
скоро Перемога
Кастрюлеголовые, а почему вы после советской деоккупации перестали производить вукраинские автомобили?
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скоро Перемога
скоро Перемога
Даже не так. Как вы, такие умные-разумные, с двумя-тремя высшими образованиями и знанием трёх-четырёх иностранных языков, умудрились за четверть века незалежности превратить одну из самых развитых республик СССР в самую нищую страну Европы? :)
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