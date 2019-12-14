Божевільна переробка Mercedes 190 зробила його повністю нерухомим

Один з екземплярів культового Mercedes-Benz 190 пережив досить шокуюче перевтілення. З автомобіля зробили переговорну кімнату і інсталяцію одночасно.

Як стало відомо OBOZREVATEL, незвичайна ідея переробки седана належить європейському рекламному агентству Antoni, в чиєму офісі машина зараз, власне, і знаходиться. Компанія давно співпрацює з брендом Mercedes-Benz, і щоб його представники "відчували себе як вдома" під час важливих розмов, приймаюча сторона вирішила зробити затишну кімнату переговорів зі знаменитого "190-го".

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів Rob Halloway, twitter

Як видно на фото, в цілому автомобіль зберіг свій вигляд, хоча переробили його грунтовно: замість правих дверей з'явився великий прохід з оксамитової окантовкою, стокову підлогу замінили паркетом, а передні сидіння розгорнули особою до задніх. При цьому крісла настільки близько розташували до лобового скла, що довелося відмовитися від педалей, керма і великої частини передньої панелі – на місці залишилася лише центральна консоль.

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів Rob Halloway, twitter

Як ви вже зрозуміли, машина виявилася повністю знерухомленою, хоча деякі залишки функціональності в ній залишилися. За словами директора з маркетингу Mercedes-Benz Роба Хеллоуя, який опублікував фото незвичайної переговорки в твіттері, у машини як і раніше працює магнітофон, а під кришкою багажника ховається міні-бар.

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів Rob Halloway, twitter

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів Rob Halloway, twitter

В іншому цей Mercedes 190 такий самий, як і його побратими на дорозі.

Відзначимо, седан Mercedes-Benz 190 (W201) випускався в 1982-1993 роках. Цей автомобіль допоміг виробникові, який переживав важкі часи в зв'язку з нафтовою кризою, вийти в лідери в сегменту і скласти серйозну конкуренцію BMW 3-Series.

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