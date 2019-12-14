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14 грудня • оновлено в 10:21
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Божевільна переробка Mercedes 190 зробила його повністю нерухомим

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Один з екземплярів культового Mercedes-Benz 190 пережив досить шокуюче перевтілення. З автомобіля зробили переговорну кімнату і інсталяцію одночасно.

Як стало відомо OBOZREVATEL, незвичайна ідея переробки седана належить європейському рекламному агентству Antoni, в чиєму офісі машина зараз, власне, і знаходиться. Компанія давно співпрацює з брендом Mercedes-Benz, і щоб його представники "відчували себе як вдома" під час важливих розмов, приймаюча сторона вирішила зробити затишну кімнату переговорів зі знаменитого "190-го".

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів

Rob Halloway, twitter

Новини
Рідкісний екземпляр: в мережі з'явилося фото унікального УАЗа

Як видно на фото, в цілому автомобіль зберіг свій вигляд, хоча переробили його грунтовно: замість правих дверей з'явився великий прохід з оксамитової окантовкою, стокову підлогу замінили паркетом, а передні сидіння розгорнули особою до задніх. При цьому крісла настільки близько розташували до лобового скла, що довелося відмовитися від педалей, керма і великої частини передньої панелі – на місці залишилася лише центральна консоль.

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів

Rob Halloway, twitter

Як ви вже зрозуміли, машина виявилася повністю знерухомленою, хоча деякі залишки функціональності в ній залишилися. За словами директора з маркетингу Mercedes-Benz Роба Хеллоуя, який опублікував фото незвичайної переговорки в твіттері, у машини як і раніше працює магнітофон, а під кришкою багажника ховається міні-бар.

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів

Rob Halloway, twitter

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів

Mercedes 190 перетворили на кімнату для переговорів

Rob Halloway, twitter

В іншому цей Mercedes 190 такий самий, як і його побратими на дорозі.

Відзначимо, седан Mercedes-Benz 190 (W201) випускався в 1982-1993 роках. Цей автомобіль допоміг виробникові, який переживав важкі часи в зв'язку з нафтовою кризою, вийти в лідери в сегменту і скласти серйозну конкуренцію BMW 3-Series.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Україні зробили гібрид BMW і ВАЗа.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто тюнінг прикол
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