BMW X7 перетворили на всюдихід для бездоріжжя

Новий BMW X7 піддався тюнінгу у німецькому ательє Manhart Performance, яке перетворило люксовий кросовер у всюдихід для бездоріжжя MHX7 650 Dirt Edition².

Про це повідомляє пресслужба виробника. За основу для чергового екстремального проекту ательє Manhart вибрало версію BMW X7 M50i.

Новинка всім своїм виглядом демонструє, що готова до найсерйозніших випробувань. Автомобіль повністю "одягли" у чорну матову захисну плівку з імітацією 3D-заклепок.

Модернізація пневмопідвіски дозволила збільшити дорожній просвіт на 40 мм. Крім того, на автомобіль встановили фірмові 20-дюймові чорні диски Black Rhino з позашляховими шинами Maxxis Bighorn MT-764 розмірністю 305/50. На думку творців, з таким арсеналом MHX7 650 Dirt Edition² сможет легко долати найсуворіше бездоріжжя, загалом, побувати там, де звичайний BMW X7 не зустрінеш.

Фахівці Manhart Performance збільшили віддачу 4,4-літрового мотора V8, встановивши замість заводської вихлопної системи колектор HJS, вихлопні труби з нержавіючої сталі та глушник з активними заслінками. Перепрограмування блоку керування двигуном дозволило підвищити потужність з 530 до 650 к.с., а крутний момент виріс з 750 до 920 Нм.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Manhart Performance представила "незаконний" BMW, а їхні колеги з компанії Alpina підготували свою версію кросовера BMW X7.