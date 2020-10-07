Блогери знайшли партію ідеальних Mercedes W140: машини будуть знищені

Російські блогери виявили в своїй країні парковку з декількома Mercedes W140 в "ідеалі". У цих машин, по суті, немає власників, при цьому врятувати седани теж не вийде – через те, що вони служать "донорами" для інших екземплярів аналогічних моделей.

Відповідне відео опублікував YouTube-канал ПриветТачка. Як відзначають автори ролика, "Мерседеси" були завезені в Росію з Японії суто під запчастини: на жаль, розмитнення таких авто (W140 S600 / S500) коштує космічних грошей через великі мотои та вік самих машин, тому ставити на облік їх просто невигідно. Навіть незважаючи на те, що перебувають "Мерси" у хорошому стані, а деякі – навіть у відмінному.

Цікаво, що в Японії досить багато старих ліворульних Mercedes-Benz (W140, які показані в цьому відео, також мають ліве розташування керма). Свого часу забезпечені японці активно купували такі машини для своїх колекцій і лише зрідка на них їздили. Саме тому велика частина таких "німців" добре збереглися до наших днів. А тепер за "Мерседесами" з Японії полюють колекціонери – для них ці машини представляють величезну цінність.

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