Багатомільйонну колекцію засвітили на відео

В умовах карантину відвідати той чи інший музей стало неможливо, але ніхто не заважає здійснити захоплюючу екскурсію он-лайн.

У Майамі "розсекретили" приватний музей, в якому зібрана колекція унікальних суперкарів різних брендів. Але так як відвідати його поки не представляється можливим, власник музею вирішив влаштувати он-лайн екскурсію і розповісти про свої дорогих раритети.

У Майамі "розсекретили" унікальну колекцію суперкарів carscoops.com

Наприклад, в колекції є Apollo IE – один з всього 10 екземплярів, які планується випустити. Поки це перше купе, доставлене покупцю. Також тут можна побачити тріо крутих Porsche – 959, Carrera GT і 918 Spyder, причому всі вони "одягнені" в ліврею Gulf Racing. Є в колекції адаптований для використання на дорогах загального користування Maserati MC12, підготовлений компанією Edo Competition.

Також можна споглядати Lamborghini Aventador SV, дуже рідкісний Ford GTX1, Saleen S7 Twin Turbo, Dodge Viper ACR, Ferrari Enzo, LaFerrari і Mercedes-Benz SLS AMG Black Series. Кілька машин прибутку в Майамі з британського Уокинга – ексклюзивні McLaren P1, McLaren Senna і один з 75 екземплярів McLaren Senna GTR.

Загалом, немає сенсу перераховувати всі машини, які зібрані в цій колекції, краще подивитися відео ...

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