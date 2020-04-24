АЗС біля будинку: хто відповість за дотримання безпеки

Хаотична споруда АЗС може призвести до непоправних наслідків і загибелі людей.

Станом на початок 2020 року в Україні налічується понад 15 тисяч автозаправних станцій (АЗС). Якщо на трасах і дорогах вони побудовані і експлуатуються з дотриманням норм, то в населених пунктах часто спостерігаються серйозні порушення.

В Україні почастішали випадки будівництва АЗС з порушеннями норм newspress.co.uk

В одних випадках, АЗС виростала поруч з житловими будинками, в інших випадку, навпаки, будівництво об'єктів для житла зводилося без дотримання необхідних норм поруч з АЗС, що вже працює .

Нагадаємо, що в Україні діють протипожежні вимоги, згідно яких відстань від найближчої з споруд АЗС до найближчих житлових і громадських будівель повинно бути від 25 до 80 метрів в залежності від типів заправок і обладнання. Також величина санітарних розривів від обладнання АЗС до оточуючих будинків повинна становити не менше 50 метрів.

В Україні почастішали випадки будівництва АЗС з порушеннями норм newspress.co.uk

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Раніше процес видачі документів на будівництво видавала Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК). Яким чином і наскільки строго контролюватимуть це після ліквідації ДАБІ та реформування органів контролю, поки не зрозуміло.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на українських АЗС з'явилася можливість безконтактного обслуговування водіїв.

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