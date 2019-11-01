Автошколу ніхто не скасовував! У МВС пояснили, як отримати права

У МВС пояснили майбутнім водіям, що нові правила отримання водійських прав не скасовують необхідність навчання в автошколі.

Про це повідомив Головний сервісний центр МВС на своїй сторінці у Facebook. Набуття чинності Постанови Кабміну №320 від 19 жовтня 2019 року викликало низку пересудів. Наприклад, хтось припустив, що тепер немає необхідності вчитися в автошколі або можна пройти навчання за екстернатною формою.

Отримання прав в Україні hsc.gov.ua

У МВС пояснили:

індивідуальний порядок передбачає обов'язкове проходження навчання в автошколі;

майбутній водій не допускається до іспитів у сервісних центрах МВС, не закінчивши навчання в автошколі;

учень, який хоче займатися індивідуально, навчається протягом того ж періоду, з тією ж інтенсивністю і за тією ж навчальною програмою, що і група, але має індивідуальний графік занять.

За новими правилами, автошколу не потрібно відвідувати тільки учням професійно-технічних навчальних закладів, у програмі яких передбачене навчання водінню.

Отримання прав в Україні hsc.gov.ua

Нагадаємо, що тепер за новими правилами автошколи не видаватимуть паперових свідоцтв про закінчення курсів, а дані про це будуть вноситися в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру МВС.

Також відтепер практичний іспит буде проводитися в тому територіальному центрі МВС, де водій успішно склав теоретичний іспит. Причому, щоб виключити порушення в екзаменаційному процесі, поліцейські зможуть використовувати фото- або відеофіксацію. Крім того, термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скоротили з 10 до двох років.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні спростили порядок отримання водійських прав.

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