Автомобілі за ціною iPhone 12: найцікавіші пропозиції в Україні

Купити iPhone 12 в Україні можна від 32 000 грн. Правда, деякі реселери вже відзвітували про розпродані партії. Отже, ці гроші можна витратити на дещо інше. Наприклад, автомобіль.

АвтоОбоз зібрав цікаві пропозиції української вторинки, де представлено безліч вживаних машин у різному стані. Звичайно, новий автомобіль за вказану суму не купити – для цього вам знадобиться близько десятка iPhone. Але в межах 32 тисяч гривень спробуємо підшукати стару машину.

Старий "Запорожець" сьогодні може зацікавити або колекціонерів (у цьому разі екземпляри хорошої якості досить дорогі), або водіїв, що тільки починають. Однак сьогодні нові автомобілісти все ж обирають цікавіші та "доброзичливі" машини, нехай і заплатити доведеться дорожче. Але 200 доларів (5 700 грн) за ЗАЗ 968 – унікальна пропозиція.

Головне, що машина на ходу. Власне, це єдина перевага. Однак в рази дешевше за новий iPhone! Пробіг становить 82 000 км. Здається, що насправді автомобіль подолав набагато більше. Кузов практично знищено іржею. Покупець має точно усвідомлювати, що ця машина у нього не надовго.

Так звана "інвалідка" і в радянські часи (1988 рік) здавалася досить дивним транспортним засобом. Сьогодні – тим паче. На дорогах можна зустріти лише за межами великих міст. І то, якщо пощастить.

А купити пропонують усього за $420 (12 000 грн). Пробіг – 4 000 км. Стан – не музейний експонат, але набагато краще, ніж можна було очікувати від машини, якій виповнилося більш як 30 років. Ціна в автомобіля хороша, щоправда, зателефонувати і вийти в інтернет з нього не вдасться.

Дивно, але приблизно половину вартості iPhone 12 в Україні можна пустити на японську машину. За праворульну Toyota Corolla 1980 року просять лише $650 (18 500 грн).

Продавець зазначає хороший стан двигуна і підвіски. Пробіг становить 140 000 км (найімовірніше, більше). Зовні компактний седан здається трохи втомленим, салон пошарпаний трохи більше. З іншого боку, це дуже надійний транспортний засіб, який неважко привести до належного вигляду. І ціна, звісно, дуже приваблива.

Взагалі на ринку вживаних авто в Україні дуже багато ВАЗів до $1000. Конкретний 2104 – черговий із цього списку. Просять за машину з пробігом 68 000 км 800 доларів (23 000 грн). Це багато.

Є якась магія в старих моделях Ford – дуже ліквідний товар на вторинному ринку. Sierra 1990 року оцінили в $850 (24 000 грн). Автомобіль подолав 350 000 км, але на менше розраховувати і не доводилося.

Машина на ходу, але, за інформацією власника, вимагає вкладень (авжеж). Якщо не сподобається, можна швидко продати майже за таку саму суму. Додасте зовсім небагато, купите iPhone 12 і на тролейбус.

А тепер серйозно. Audi 100 – це не жарти. За цією моделлю ганяються майже всі. І кожен хоче знайти екземпляр у хорошому стані. Конкретній машині пощастило трохи менше, але і просять за неї лише $980 (28 000 грн).

Пробіг становить 200 000 км. Німецька класика вимагає певних вкладень, але загалом на ходу. Хороша машина.

Позашляховик теж можна купити за ціною смартфона. За український ЛуАЗ просять $999 (28 500 грн). Стан дуже хороший, а пробіг – 41 000 км. І повний привід!

Ще одна пропозиція вітчизняного автопрому. Як ми розповідали раніше, в Україні пропонують безліч машин ЗАЗ у різному стані з великим розбігом у цінах. Відразу варто відзначити, що $1000 (28 500 грн) – не найбільш вигідна угода.

Бюджетник подолав лише 26 000 км. Мабуть, тому продавець просить такі гроші. Стан просто чудовий.

На вторинному ринку без проблем можна знайти автомобіль дорожчий за 1000 доларів. Але підшукати хорошу пропозицію – завдання непросте. Цей Volvo 440 за $1100 (31 400 грн) виявився дуже привабливою машиною.

Седан 1990 року досі виглядає актуальним завдяки збалансованому дизайну, а пробіг становить 380 000 км. Значна цифра. Скільки ще ця машина зуміє подолати, залежить від нового власника, але стан більш ніж задовільний.

Нагадаємо, OBOZREVATEL уже розповідав про автомобілі на українському вторинному ринку, яких варто уникати. Якщо купити одну з цих німецьких моделей, ремонт може виявитися набагато дорожчим за машину, тому варто ретельно зважити всі за і проти.