Автомобілі-довгожителі, які так і не зняли з виробництва: топ моделей

Як знайти хороший автомобіль? Сьогодні визначитися з вибором дуже важко, адже нові моделі з'являються часто, проте ми нічого не знаємо про їхню надійність. Підказка: хороша машина залишиться на конвеєрі надовго.

AutoOboz згадав кілька автомобілів-довгожителів, які довгі роки продовжують життя на складальних лініях і поки не планують їх залишати.

Кожне покоління легендарного японського позашляховика відомо тривалим циклом. Наприклад, актуальний Toyota Land Cruiser 200 виробляють вже 13 років. Але справжній довгожитель – Land Cruiser J70, що вирушив на конвеєр в 1984 році і живе вже 36 років!

Цікаво, що не так давно автомобіль зазнав оновлення, в рамках якого отримав невеликі зміни в зовнішності та сучасну мультимедійну систему з USB-портами. Купити машину можна в Австралії за $50 000.

Logan – популярний бюджетний автомобіль, який в Україні дуже люблять. Популярністю користується як нова модель з салонів дилерів, так і старі екземпляри на вторинному ринку. Але "Логан" першого покоління виготовляється з 2004 року.

При цьому автомобіль все ще знаходиться на конвеєрі в Індії під ім'ям Mahindra Verito Vibe. Але бюджетник перетворили на гетчбек і зробили коротшим за 4 м, щоб укластися в податкові пільги для компактних машин.

Британці відомі консервативним підходом до автомобілебудування. Це видно і в термінах оновлення моделей, які завжди неабияк затягуються. Друге покоління компактного і легкого спорткара Lotus Elise знаходиться у виробництві з 2002 року! Автомобіль за своє життя пережив кілька невеликих модернізацій, але фактично це та ж машина, що з'явилася 18 років тому.

Поки нічого невідомо про можливого наступника. Але сьогодні Lotus Cars знаходиться під контролем китайського концерну Geely, керівництво якого напевно має намір перетворити невеликого британського автовиробника на успішний та прибутковий проєкт. Чи виявиться частиною цієї стратегії новий Elise – зараз сказати важко.

Ви нічого не знаєте про комерційні перевезення, якщо не в курсі, як цей сектор послуг існує в Америці. Про американський комерційний транспорті ви також абсолютно нічого не знаєте, якщо ніколи не бачили Chevrolet Express. Проте це не проблема, адже за 24 роки існування цієї моделі хоч один екземпляр траплявся на очі навіть в Україні.

Складається враження, що навіть в 1996 році цей легендарний фургон встав на конвеєр з великим технологічним запізненням. Дивно, але саме це дозволило моделі затриматися так надовго. До божевілля проста конструкція, перевірена надійність, яка ні в кого не викликає питань, і неймовірна ремонтопридатність. Зупиняти виробництво Express поки не планують.

Цей чотиридверний компактний седан в розділі "сучасних авто" в Україні за популярністю міг поступитися лише ZAZ Lanos. Швидше за все, у вашого батька був такий. Бюджетник від Chevrolet знають майже у всьому світі.

За 18 років свого життя модель змінила масу виробників, хоча починалася як розробка корейської Daewoo, яка увійшла під крило General Motors. Глобальний ринок познайомився з моделлю саме під ім'ям Chevrolet. Золотий хрест на решітці подарував в тому числі українцям досвід спілкування з простим, невибагливим і надійним автомобілем, який досі виглядає сучасним – спасибі італійському дизайну. Модель популяризувала бренд "Шевроле" як ніхто інший в нашій країні. Сьогодні виробництво машини триває в Узбекистані під брендом Ravon.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про кращі автомобілі в світі, історія яких швидко закінчилася. Незвичайні експериментальні моделі не отримали наступників, а покупці давно про них забули.