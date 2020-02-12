У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу " Автомобіль року в Україні 2020".

Як стало відомо OBOZREVATEL, названі кращі автомобілі року в Україні. Урочиста церемонія нагородження відбулася сьогодні, 12 лютого, в столичному готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv.

"Автомобіль року в Україні 2020": стали відомі імена переможців obozrevatel.com

В цьому році в конкурсі взяли участь 25 претендентів різних класів і категорій від мініатюрних хетчбеків до величних пікапів і позашляховиків. Переможців в головних номінаціях, а також в кожному класі/категорії, визначали автомобільні журналісти і громадське журі. У професійне журі цього року увійшли 19 експертів з провідних ЗМІ, а членом громадського журі міг стати кожен, хто проголосував за претендентів на сайті конкурсу.

В цьому році в конкурсі взяли участь 25 претендентів різних класів і категорій

Протягом року журналісти тестували автомобілі-претенденти і визначалися зі своїми уподобаннями, а проголосувати на сайті можна було в період з 29 листопада 2019 року до 12 січня нинішнього. Після підрахунку голосів журналістів і учасників громадського журі були визначені переможці цьогорічного конкурсу.

Переможців в головних номінаціях, а також в кожному класі / категорії, визначали автомобільні журналісти і громадський журі

"Легковим автомобілем 2020" став Peugeot 508. Стильний фастбек виділяється на тлі конкурентів ефектним і динамічним виглядом, нетривіальним інтер'єром i-Cockpit нового покоління, широким асортиментом базових і додаткових опцій, а також гамою економічних і ефективних силових агрегатів.

Peugeot 508 став "Автомобілем 2020 року" в Україні peugeot.com

Зокрема, на українському ринку автомобіль доступний з дизельними моторами об'ємом 1,5 л і 2,0 літра, потужністю 130 і 180 к.с. відповідно. Крім того, покупцям пропонується 1,6-літровий 150-сильний бензиновий двигун. Останній працює в парі з 6-ступінчастою "механікою", а для дизельних моторів передбачена 8-ступінчастий "автомат".

Peugeot 508 peugeot.com

Титул "Кросовер / SUV 2020" отримала популярна модель Toyota RAV4. Нове покоління кросовера відрізняється від попередника брутальним дизайном, а також інноваційними технологіями. Покупцям пропонується кілька модифікацій новинки, в тому числі з гібридним силовим агрегатом сумарною потужністю 222 к.с.

Toyota RAV4 завоювала титул "Кросовер / SUV 2020" в Україні " toyota.com

Бензинова модифікація з 2-літровим 173-сильним мотором доступна з 6-ступінчастою МКП або новим варіатором. Цікаво, що в залежності від силового агрегату у моделі використовується різні системи повного приводу. На гібридної версії задні колеса обертає власний електромотор. На моделі зі звичайним ДВС використовується повноприводна трансмісія з багатодисковою муфтою в кожній із задніх півосей, що дозволяє ефективно розподіляти тягу між колесами.

Про популярність Toyota RAV4 серед українських автомобілістів свідчить той факт, що за підсумками продажів січня 2020 року, кросовер посів перше місце, випередивши Kia Sportage і Renault Duster.

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Крім того, названі призери в номінаціях "Малий клас" – Skoda Fabia, "Компактний клас" – Mazda3, "Середній та бізнес клас" – Skoda Superb, "Електромобіль" – Audi e-tron, "Мінівен" – Citroen Berlingo, "Малий кросовер " – Suzuki Jimny," Компактний кросовер " – Lexus UX і" Пікап " – Ford Ranger.

В рамках конкурсу було визначено переможців у кількох спеціальних категоріях

Також в рамках конкурсу були визначені переможці в категоріях "Кращий дизайн" – DS7 Crossback, "Співвідношення ціна / якість" – Toyota Corolla і "Краща автомобільна презентація" – Mitsubishi ASX.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в США названі переможці конкурсу "Автомобіль року в Північній Америці".

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