Головна Новини
31 травня • оновлено в 16:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Авто на єврономерах в Україні будуть роздавати безкоштовно: хто зможе отримати

10.3т
Читати матеріал російською

В Україні почнуть роздавати безкоштовно конфісковані автомобілі на єврономерах.

Як пише Telegram-канал "Укравтопром", мова йде про машини, конфісковані в зв'язку зі спробою незаконно провезти на них контрабандні товари через державний кордон.

В Україні будуть роздавати авто безкоштовно

В Україні будуть роздавати авто безкоштовно

Такі авто виставляються на електронні торги в системі СЕТАМ ("Система електронних торгів арештованим майном"), а в разі незатребуваності надходять у розпорядження комісії, яка ухвалює рішення, в чиє користування передати їх безоплатно.

При цьому транспортні засоби зможуть отримати медичні та соціальні установи, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.

Заявку на отримання автомобіля необхідно подавати до місцевих органів Державної виконавчої служби.

Раніше OBOZREVATEL писав, які авто віддають безкоштовно в Німеччині.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Тег
авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
15
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги