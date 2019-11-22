Авто для арабського шейха: Mercedes представив свій найкрутіший кросовер

Mercedes-Maybach GLS 600 2020 став першим кросовером люксового німецького суббренду. Новинку відрізняє особлива обробка кузова, опціональне двокольорове забарвлення і розкішний інтер'єр.

Як стало відомо OBOZREVATEL, люксовий кросовер є покращеною версією Mercedes GLS 2020. Розміри залишилися без змін, проте з'явилася маса унікальних деталей.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC media.daimler.com

Зовні новий кросовер щедро оброблений хромом. Увагу привертає нова велика решітка і величезні 22-дюймові колісні диски ексклюзивного дизайну. При цьому замовити можна і 23-дюймові. Завершують образ шильдики Maybach.

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Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC media.daimler.com

Кросовер Mercedes-Benz GLS, який послужив основою для новинки, має трирядну компоновку салону. Однак Maybach отримав тільки два ряди. Задній може бути розрахований на трьох або двох пасажирів. У другому випадку автомобіль оснащено двома задніми сидіннями підвищеної комфортності.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC media.daimler.com

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC media.daimler.com

При бажанні пасажирів кросовер Maybach дозволяє влаштуватися майже лежачи. І все це в оточенні дорогої шкіри і декоративних панелей з цінних порід дерева.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC media.daimler.com

Модель отримала топовий мотор – двічі турбований 4-літровий двигун потужністю 550 к.с. (729 Нм). У складі силової установки є і бортова електронна система, яка додає 21 к.с. і 249 Нм крутного моменту.

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В результаті розгін до 100 км/год займає 5 с. Пріоритетними ринками для Mercedes-Maybach GLS 600 стануть ОАЕ, Китай і США. Серед суперників – Bentley Bentayga і Rolls-Royce Cullinan.

Mercedes-Maybach GLS 600 буде змагатися з Rolls-Royce Cullinan rolls-roycemotorcars.com

Bentley Bentayga – популярний люксовий кросовер bentleymotors.com

Новинка пропонується в ексклюзивному кольорі "червоний гіацинт", створеному з прицілом на китайський ринок, де червоний колір символізує успіх і радість media.daimler.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Rolls-Royce вирішив припинити виробництво своєї найуспішнішої моделі.

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