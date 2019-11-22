Авто для арабського шейха: Mercedes представив свій найкрутіший кросовер

Mercedes-Maybach GLS 600 2020 став першим кросовером люксового німецького суббренду. Новинку відрізняє особлива обробка кузова, опціональне двокольорове забарвлення і розкішний інтер'єр.
Як стало відомо OBOZREVATEL, люксовий кросовер є покращеною версією Mercedes GLS 2020. Розміри залишилися без змін, проте з'явилася маса унікальних деталей.
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC
media.daimler.com
Зовні новий кросовер щедро оброблений хромом. Увагу привертає нова велика решітка і величезні 22-дюймові колісні диски ексклюзивного дизайну. При цьому замовити можна і 23-дюймові. Завершують образ шильдики Maybach.
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC
media.daimler.com
Кросовер Mercedes-Benz GLS, який послужив основою для новинки, має трирядну компоновку салону. Однак Maybach отримав тільки два ряди. Задній може бути розрахований на трьох або двох пасажирів. У другому випадку автомобіль оснащено двома задніми сидіннями підвищеної комфортності.
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC
media.daimler.com
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC
media.daimler.com
При бажанні пасажирів кросовер Maybach дозволяє влаштуватися майже лежачи. І все це в оточенні дорогої шкіри і декоративних панелей з цінних порід дерева.
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC
media.daimler.com
Модель отримала топовий мотор – двічі турбований 4-літровий двигун потужністю 550 к.с. (729 Нм). У складі силової установки є і бортова електронна система, яка додає 21 к.с. і 249 Нм крутного моменту.
Для власників Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC створили комплект ексклюзивних дорожніх сумок зі шкіри Nappa
media.daimler.com
В результаті розгін до 100 км/год займає 5 с. Пріоритетними ринками для Mercedes-Maybach GLS 600 стануть ОАЕ, Китай і США. Серед суперників – Bentley Bentayga і Rolls-Royce Cullinan.
Mercedes-Maybach GLS 600 буде змагатися з Rolls-Royce Cullinan
rolls-roycemotorcars.com
Bentley Bentayga – популярний люксовий кросовер
bentleymotors.com
Новинка пропонується в ексклюзивному кольорі "червоний гіацинт", створеному з прицілом на китайський ринок, де червоний колір символізує успіх і радість
media.daimler.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, Rolls-Royce вирішив припинити виробництво своєї найуспішнішої моделі.
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