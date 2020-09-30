Audi A3 Sportback обзавівся гібридною версією

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
1,5 т.
Audi A3 Sportback обзавівся гібридною версією

Компанія Audi поповнила сімейство A3 нової гібридної версією компактного гетчбека A3 Sportback.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Після недавньої презентації A3 Sportback версією з ГБО, в Інгольштадті підготували нову екологічну версію з гібридним силовим агрегатом PHEV.

2021 Audi A3 Sportback 40 TFSI-e. Фото:

Audi A3 Sportback 40 TFSI-e здатний подолати виключно на електриці до 78 км. Автомобіль оснащений гібридною силовою установкою до складу якої входить 4-циліндровий турбований бензиновий мотор 1.4 TFSI. Він розвиває потужність 150 к.с., а крутний момент в 250 Нм доступний в діапазоні від 1550 до 3500 об/хв. У парі з ним працює електромотор потужність 80 кВт (109 к.с.), який має в своєму арсеналі 330 Нм крутного моменту, доступних безпосередньо після старту.

2021 Audi A3 Sportback 40 TFSI-e. Фото:

Харчування для електромотора забезпечує нова літій-іонна батарея енергоємністю 13 кВтг. Для її зарядки можна використовувати звичайну домашню електромережу на 230В – на повну зарядку потрібно 4 години.

2021 Audi A3 Sportback 40 TFSI-e. Фото:

Сумарна потужність такого тандему досягає 204 л.с. і 350 Нм. Вся ця потужність передається до передніх ведучих коліс за допомогою 6-ступінчастою роботизованою коробки передач S tronic. Від 0 до 100 км/год автомобіль здатний розганятися за 7,6 секунд, а максимальна швидкість досягає 227 км/год. За даними виробника середня витрата палива по циклу WLTP становить всього 1,4-1,5 л/100 км.

2021 Audi A3 Sportback 40 TFSI-e. Фото:

A3 Sportback 40 TFSI e з'явиться в продажу в Європі в кінці нинішнього року. У Німеччині новинку оцінили в 37471 євро, але завдяки державній підтримці покупці отримають компенсацію в розмірі 6750 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Audi розширює асортимент купеобразних кросоверів.

НімеччинаНовини автосвітуAudiнові автоновиниавтогібрид