Audi A3 Sportback обзавівся гібридною версією

Компанія Audi поповнила сімейство A3 нової гібридної версією компактного гетчбека A3 Sportback.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Після недавньої презентації A3 Sportback версією з ГБО, в Інгольштадті підготували нову екологічну версію з гібридним силовим агрегатом PHEV.

Audi A3 Sportback 40 TFSI-e здатний подолати виключно на електриці до 78 км. Автомобіль оснащений гібридною силовою установкою до складу якої входить 4-циліндровий турбований бензиновий мотор 1.4 TFSI. Він розвиває потужність 150 к.с., а крутний момент в 250 Нм доступний в діапазоні від 1550 до 3500 об/хв. У парі з ним працює електромотор потужність 80 кВт (109 к.с.), який має в своєму арсеналі 330 Нм крутного моменту, доступних безпосередньо після старту.

Харчування для електромотора забезпечує нова літій-іонна батарея енергоємністю 13 кВтг. Для її зарядки можна використовувати звичайну домашню електромережу на 230В – на повну зарядку потрібно 4 години.

Сумарна потужність такого тандему досягає 204 л.с. і 350 Нм. Вся ця потужність передається до передніх ведучих коліс за допомогою 6-ступінчастою роботизованою коробки передач S tronic. Від 0 до 100 км/год автомобіль здатний розганятися за 7,6 секунд, а максимальна швидкість досягає 227 км/год. За даними виробника середня витрата палива по циклу WLTP становить всього 1,4-1,5 л/100 км.

A3 Sportback 40 TFSI e з'явиться в продажу в Європі в кінці нинішнього року. У Німеччині новинку оцінили в 37471 євро, але завдяки державній підтримці покупці отримають компенсацію в розмірі 6750 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Audi розширює асортимент купеобразних кросоверів.