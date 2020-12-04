Ательє Abt показала нову потужну версію купе Audi RS5

Німецьке тюнінг-ательє Abt Sportsline представило 530-сильну версію Audi RS5.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Відомі майстри тюнінгу з Кемптена показали черговий свій проект. На цей раз доведенню та модернізації подвеглось купе Audi RS5.

Кузов Abt RS5 пофарбували металізованої емаллю Sonoma Green. Доповнюють вигляд новинки ажурні 21-дюймові легкосплавні диски Abt Sport GR особливого кольору Racing Gold matt.

Автомобіль отримав додаткові аеродинамічні елементи з карбонового волокна в чорному глянці, включаючи акуратний задній спойлер.

У компанії також перенастроїли адаптивну підвіску та зменшили кліренс на 25 мм, встановили нові стабілізатори ABT sport на передій та задній вісях. Салон оброблений шкірою та прикрашений карбоновими декоративними вставками.

Але головні відмінності ховаються під капотом. Базовий мотор піддався доробці, в результаті чого потужність вдалося збільшити з 450 до 530 к.с., А крутний момент виріс з 600 до 680 Нм. Ці зміни позитивно позначилися на швидкісних і динамічних характеристиках моделі. Від 0 до 100 км/год купе здатне розігнатися за 3,6 с, що на 0,3 с краще серійної моделі. Після видалення електронного обмежувача швидкість "максималка" виросла до 300 км/год.

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