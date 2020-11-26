Американцям хочуть дозволити заробляти гроші на 'героях паркування'

Мерія Нью-Йорка запропонувала незвичайний спосіб боротьби з "героями паркування". Уряд американського мегаполісу розробив законопроект, згідно з яким будь-який житель міста, що повідомив про факт порушення правил паркування, зможе отримати частину грошей від штрафу, сплаченого порушником.

Таким чином, жителі Нью-Йорка отримають грошову мотивацію за повідомлення про виявлений факт порушення ПДР, що позитивно відобразиться і на бюджеті місті, і на рівні безпеки на дорогах. Як повідомляє NY1.com, законопроект стосується порушників, які паркують свої автомобілі, блокуючи смуги громадського транспорту, велосипедні доріжки, пішохідні переходи та тротуари. Водночас він поширюється навіть на транспорт міських служб і поліцейські автомобілі.

У разі прийняття такого закону штраф за неправильне паркування буде збільшений з 115 до 175 доларів, тому бюджет міста не постраждає через недонадходження коштів. Особа, яка повідомила про правопорушення, буде отримувати 25% від 175 доларів (44 доларів), а решта грошей піде в міську казну.

Втім, міська влада ще не схвалили новий закон, тому може пройти деякий час, перш ніж місто почне виплачувати "викривачам" відсоток від штрафів.

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